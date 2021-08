Ein Bänderriss beim Trampolinspringen machte seiner Sportler-Karriere ein Ende. Dafür studierte der Sohn eines holländischen Missionars Gesang und wurde zu einem Top-Star der frühen 1950er Jahre. Mit biblischer Hilfe kam er aus einem Karrieretief wieder heraus.

Auf einer Kaffeeplantage in Surinam (Südamerika) erblickte Ernst Gottfried Bielke, so sein bürgerlicher Name, das Licht der Welt. Ringsum tropischer Urwald, seine Familie waren die einzigen Weißen in der Gegend. Seine Mutter lehrte ihn das ABC und im Alter von 8 Jahren schickten ihn seine Eltern nicht nur wegen mangelnder Bildungsmöglichkeiten nach Holland, sondern auch wegen seiner instabilen gesundheitlichen Verfassung. Später erzählte Bruce Low: „Das Malariafieber machte mir zu schaffen. Als Chinin nicht mehr half, verschrieb mir der Arzt eine Arsenlösung. Ich überlebte.“

Für 4 Reichsmark Tagesgage

Nach bestandenem Abitur strebte er ein Medizin-Studium an, dessen Finanzierung als armer Missionars-Sohn aussichtslos war. Alternativ wurde er Sportlehrer in Berlin, die Ausbildung war kurz und billig. Ein Unfall beendete die ohnehin ungeliebte Laufbahn und er besann sich auf seine frühere Tätigkeiten in einem Kirchenchor: "Als ich wieder gehen konnte, sang ich im Berliner Admiralspalast vor und wurde engagiert. Tagesgage als zweiter Bassist im Chor: 4,-- Reichsmark." Während eines Urlaubs auf der Zugspitze erreichte ihn ein Telegramm des niederländischen Gesandten aus Berlin, dass er sofort nach Holland zurückkehren sollte. Man schrieb den 01. September 1939.

Mit Schminke auf dunkelhäutig getrimmt

SWR Ariola (Coverscan) -

Nach dem Krieg sang er in Clubs der Befreier und im niederländischen Rundfunk, wo er Cowboysongs und Spirituals vortrug. Ein Wiener Manager hörte ihn und engagierte ihn per Telefon für eine "Negerschau" im Wiener Renaissance-Theater. Als Bruce Low aus dem Flugzeug ausstieg war der Manager entsetzt: „Ich brauche einen Neger!“. Mit Hilfe von Schminke wurde er auf „dunkelhäutig“ getrimmt und wirkte bei Presse und Publikum absolut überzeugend. Dies führte 1950 zu einem Engagement im Revuefilm „Die Dritte von rechts“ als "Neger Joe". Darin sang er das von Michael Jary komponierte Lied „Leise rauscht es am Missouri“, mit dem der Durchbruch gelang.

Umsatteln auf Cowboy

Bruce Low SWR Polydor (Coverscan) -

Lange Zeit hielt sich die Behauptung, dass Bruce Low ein Farbiger sei. Noch im Herbst 1953 versperrte ihm der Bühnenpförtner des Düsseldorfer Apollo-Theaters den Weg: „Low ist schwarz!“. Bald war genug der „Schwarzmalerei“ und Bruce Low sattelte auf „Cowboy“ um. Seine ausdrucksstarke Bass-Stimme war für Lieder wie „Tabak und Rum“ oder „Das alte Haus von Rocky Docky“ wie geschaffen.

Nachdem das Fernsehen noch nicht so verbreitet war, nutzte er Kurzauftritte in Filmen und unternahm Tourneen, um auch seine Optik beim Publikum zu verbreiten. Wenn er zu Filmpremieren eingeladen wurde, trat er standesgemäß auf: weiß das Pferd, weiß der breitrandige Hut, weiß der Gürtel und dazu die überschweren Colts. So erschien Bruce Low vor den Filmtheatern und manchmal, wenn es die Platzverhältnisse erlaubten, auch auf der Bühne der Premierentheater. Seine Spezialität war damals das Jonglieren mit Pistolen.

Mit "Noah" den zweiten Frühling erlebt

SWR Ariola (Coverscan) -

Mitte der 60er Jahre wurde es still um ihn, der Sänger hielt sich als Rechercheur bei einer Münchener Zeitschrift über Wasser. Da kann man es als seltenes Glück bezeichnen, dass 1971 eine sechs Jahre alte Schallplatte von ihm plötzlich zum Hit wurde. Einige Rundfunkanstalten hatten „Noah“ gleichzeitig in ihr Repertoire genommen. Auch der damalige Südfunk Stuttgart stellte den Song in der „Schlager-Skala“ vor. „Die Resonanz beim Hörer-Publikum war phantastisch. Mit 31 Prozent wurde der Titel auf Anhieb auf den ersten Platz gewählt. So eine Zahl haben vor mir nur die Beatles und Heintje erreicht“, erinnerte sich Bruce Low in einem Interview. Schon bald war er wieder so stark eingespannt, dass er den Journalistenjob an den Nagel hing. Die Arche Noah hatte ihn ins Showgeschäft zurückgetragen.