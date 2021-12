Viel Talent, aber nur wenig Geld: Wie ein Gesangswettbewerb das Leben der jungen Sängerin Siw Malmkvist veränderte - und die Schwedin mit Hits wie "Liebeskummer lohnt sich nicht" zum deutschen Schlagerstar wurde.

Angefangen hat alles 1955: Die junge Schwedin Siw Malmkvist wollte unbedingt den Volkspark in ihrem Heimatort Landskrona besuchen. Weil sie kein Geld für den Eintritt hatte, machte sie bei einem Gesangswettbewerb mit - und gewann. Belohnt wurde der Teenager mit einem Schallplattenvertrag und einer Tournee durch Schweden. Ein guter Auftakt - doch leider ging es so nicht weiter.

Siw Malmkvist picture-alliance / Reportdienste picture alliance / United Archives/Pilz

Ein Pudel bringt Siw Malmkvist ins Musikgeschäft zurück

Für die Liebe hängte Siw ihre gerade begonnene Karriere im Alter von 19 Jahren schon wieder an den Nagel. Mit viel Überredungskunst und einem Versprechen holte ihre alte Plattenfirma die junge Frau wieder zurück. Sollten 10.000 Exemplare ihres Schallplatten-Comebacks verkauft werden, sollte sie einen kleinen Pudel bekommen. Und genau so kam es dann auch! Der nächste Karriereschritt führte die schwedische Sängerin dann nach Deutschland.

Durchbruch in Deutschland mit "Liebeskummer lohnt sich nicht"

Siw Malmkvist bei den Schlagerfestspielen 1964 dpa Bildfunk picture alliance / United Archives/Pilz | Siegfried Pilz

Um in Deutschland Fuß zu fassen, sollte Siw Malmkvist ihre schwedischen Hits einfach auf Deutsch singen. Das funktionierte aber nicht so gut, wie man es sich erhoffte - auch weil die Schwedin kein einziges Wort Deutsch konnte.

"Anfangs gab es lustige Missverständnisse, weil viele deutsche Wörter im Schwedischen eine völlig andere Bedeutung haben."

Erst als eigene deutsche Titel für sie geschrieben wurden, startete die Schwedin auch in Deutschland durch. 1962 landete Siw bei den "Deutschen Schlagerfestspielen in Baden-Baden" mit dem Song "Die Wege der Liebe" auf dem 2. Platz. Zwei Jahre später gelang ihr beim selben Event der Durchbruch: Am 13. Juni 1964 stand sie mit "Liebeskummer lohnt sich nicht" auf dem Siegertreppchen und wurde zum neuen deutschen Schlager-Idol.

"Mademoiselle 100.000 Volt" macht international Karriere

Innerhalb kürzester Zeit zählte Siw Malmkvist zu den höchstbezahlten internationalen Schlagersängerinnen, machte Aufnahmen in acht Sprachen und trat in zahlreichen Ländern auf. Beispielsweise spielte sie in Finnland die Hauptrolle im Musical "Irma la Douce" und trat im Pariser "Olympia" zusammen mit Josephine Baker oder Henri Salvador auf. In Anlehnung an den Chansonnier Gilbert Bécaud wurde sie wegen ihres Temperaments "Mademoiselle 100.000 Volt" genannt.

Die drei Erstplatzierten (l-r) Dorthe, Siw Malmkvist und France Gall beim Deutschen Schlagerwettbewerb 1968 in Berlin mit Walter Giller, der durch das Programm führte. Den ersten Platz belegte Siw Malmkvist mit "Harlekin", den zweiten Dorthe mit "Wärst Du doch in Düsseldorf geblieben" und auf den dritten Platz kam France Gall mit "Computer Nr. 3". dpa Bildfunk picture-alliance / dpa

Mit dem Hit "Primaballerina" zum Grand Prix

1969 schrieb Erfolgskomponist Hans Blum für Siw den Song "Primaballerina". Mit diesem Titel vertrat die Schwedin Deutschland beim Grand Prix d’Eurovision de la Chanson in Madrid und landete auf dem neunten Platz. Trotz zahlreicher Songs wie "Liebe wie im Rosengarten" oder "Zigeunerhochzeit" schaffte es die Sängerin in den Folgejahren nicht mehr in die Top Ten der Hitparaden.

Pippi Langstrumpf bestimmt ihr Leben

Fortan verlegte sich Siw Malmkvist mehr auf die Schauspielerei. Ihren größten Erfolg feierte sie 1980 in Stockholm mit dem Musical "Pippi", das auf den Büchern von Astrid Lindgren basierte und in dem sie die Hauptrolle spielte. Daneben beeinflusste "Pippi Langstrumpf" seit 1972 ihr privates Leben auf ganz andere Weise: In jenem Jahr heiratete sie den Schauspieler Frederik Ohlsson, der bei uns als "Herr Settergren", der Vater von Tommy und Annika aus den "Pippi Langstrumpf-Filmen", bekannt wurde.

Erfolgreiches Comeback mit zwei Schlagerlegenden

Drei skandinavische Schlagerlegenden: Siw Malmkvist, Gitte Haenning und Wencke Myhre (v.l.n.r.) imago images Imago/Scherf -

In Deutschland sah man Siw Malmkvist zuletzt in der erfolgreichen Show "Gitte Wencke Siw" auf der Bühne. Mit ihren skandinavischen Kolleginnen Gitte Haenning und Wencke Myhre ging sie damit von 2004 bis 2007 auf Tournee. Lohn hierfür war die Auszeichnung mit dem Platin-Sonderpreis der "Goldenen Stimmgabel". Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der "Deutschen Krebshilfe" trat Siw 2014 nochmals bei uns im Fernsehen auf und sang ihren Erfolgstitel "Liebeskummer lohnt sich nicht".

Immer noch ist die Sängerin und Schauspielerin in ihrer schwedischen Heimat sehr aktiv. So spielte sie viel Theater, darunter im Musical "Flashdance" und 2016 wurde sie in die schwedische "Music Hall of Fame" aufgenommen.

Siw Malmkvist im Oktober 2021 picture-alliance / Reportdienste TT Nyhetsbyrån | Jessica Gow