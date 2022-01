Peter Kraus - ein Leben für den Rock 'n' Roll

"Jedes Mädchen auf Erden wird einmal geküsst" sang Peter Kraus 1960. Als Vorlage diente "Adam and Eve" von Paul Anka, an dessen Hitkiste sich Peter Kraus und sein Team gleich mehrmals bedienten - allen voran "Diana" und "I love you Baby". Das Gütesiegel "Made by Anka" trugen auch seine Titel "Du sollst mein Schicksal sein" (You are my destiny), "Ich bin ja so allein" (Lonely Boy) oder "Wenn sie Dich allein lässt" (It's time to cry), um nur die wichtigsten zu nennen.

SWR Polydor (Coverscan)

Bild in Detailansicht öffnen