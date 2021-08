1971 erschien das Album "Rock around the country". Country-Musik zu machen wurde ihm während der Blütezeit des Rock'n'Roll aus kommerziellen Gründen verwehrt. Nun nahm er sich Titeln wie "Me and Bobby McGee" oder "Who'll stop the rain" an. "Jedoch bringt Haley Country-Musik nicht so, wie es viele andere tun. Nashville brachte viele Platten hervor und viele von ihnen klangen ziemlich ähnlich. Haley war immer er selbst und seine Musik rockte - auch hier" warb die Plattenfirma.

SWR Sonet (Coverscan)