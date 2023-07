Sein Song "Rock around the clock" wurde zur Hymne der Teenager-Revolution. Erste Auftritte von Bill Haley in Deutschland führten zu Tumulten.

Als Kind träumte Bill Haley davon, später als "singender Cowboy" durch die Lande zu ziehen und begeisterte sich für die unterschiedlichsten Stilrichtungen der Country-Musik.

Bei einer Operation im Alter von vier Jahren verlor er sein linkes Augenlicht. Dieses Handicap hielt ihn jedoch nicht davon ab, seinen Traum zu verwirklichen. 1944 spielte er erstmals in einer Band als Gitarrist mit, 1947 folgte schließlich die Gründung seiner eigenen Band "The Four Aces of Swing", die allerdings relativ erfolglos blieb.

Bill Haley als Moderator und DJ

Hauptberuflich war Bill Haley in diesen Tagen Diskjockey und Rundfunksprecher. 1949 benannte er seine Band in "The Saddlemen" um. Anfang der 1950er Jahre wurden daraus "The Comets". Er orientierte sich zunehmend an der "schwarzen Musik". Sein Interesse gehörte dem Rhythm & Blues, den während seiner Rundfunkarbeit kennenlernte.

Um herauszufinden, welche Musik die jungen Leute mögen, spielte er an High Schools und fragte die Schüler, welchen Rhythmus sie bevorzugten. Als Bill Haley eine Cover-Version des Rhythm & Blues-Hits "Rocket 88" von Jackie Brenston aufnahm, fand diese viel Beifall.

Flops für Bill Haley

1953 kam Bill Haley's Eigenkomposition "Crazy Man Crazy" in die Plattenläden, die sich eine dreiviertel Million Mal verkaufte: Die USA hatten ihren ersten Rock'n'Roll-Hit. Allerdings hatte Haley Krach mit seiner Plattenfirma Essex.

Die fand, dass das Lied "We're gonna rock around the clock tonight", das Haley schon länger in seinem Repertoire hatte, nicht zu Haley passe. Der Künstler sah das anders, war aber machtlos. Er ließ das Stück von befreundeten Künstlern (Sonny Day & His Knights) auf dem Plattenlabel seines Managers einspielen. Es wurde ein Flop.

Bill Haley und seine Bande "The Comets" ("Rock around the clock") Anfang der 1950er Jahre. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Photoshot

Ein Streit führt zum Durchbruch

Wegen dieses Streites arrangierte Jimmy Myers einen neuen Plattenvertrag. Der Produzent Milt Gabler von Decca Records schätzte das Potential von Bill Haley richtig ein und nutzte die Gunst der Stunde. 1954 folgte die Vertragsunterzeichnung über vier Platten. Haley schaffte damit drei Millionenseller kurz hintereinander: "Shake, Rattle and Roll", was ihm erstmals eine goldene Schallplatte bescherte, "See you later, Alligator" und "Rock around the clock".

"Rock around the clock" verkauft sich in Deutschland eine Million Mal

"Rock around the clock" wurde ursprünglich als B-Seite veröffentlicht und wurde kaum beachtet. Erst nach der Verwendung im Film "Die Saat der Gewalt" (Original-Titel: "Blackboard Jungle") brach der Titel Rekorde. Richard Brooks, der Regisseur des Films, hörte die Nummer zufällig im Haus des Hauptdarstellers Glenn Ford und entschied, sie als Vorspann und am Ende als Hintergrundmusik einzuspielen.

1955 kam "Rock around the clock" erneut auf den Markt, dieses Mal als A-Seite. Der Siegeszug rund um den Globus begann. In Deutschland war es die erste ausländische Schallplatte, die über eine Million Käufer fand und mit Gold ausgezeichnet wurde.

Über 40 Coverversionen von "Rock around the clock" Von "Rock around the clock" sind über 40 Cover-Versionen urheberrechtlich registriert. Schätzungen zufolge wurde der Titel von über 10.000 Interpreten gecovert. Insgesamt wurde der Song etwa 200 Millionen Mal verkauft.

Die Furcht vor dem Sittenverfall in Deutschland

Als der neue Rhythmus Deutschland erreichte, erschütterte er die heile Schlagerwelt. Man fürchtete drohenden Sittenverfall und die Jugend geriet "außer Rand und Band". So lautete auch der deutsche Titel des Films "Rock around the clock", der im Herbst 1956 Premiere in den deutschen Kinos hatte.

Mit diesem Streifen und der Fortsetzung "Außer Rand und Band II" (Original-Titel: "Don't knock the rock") erreichte die Welle von Krawallen sogenannter "Halbstarken" vorläufig ihren Höhepunkt. Nach den Filmaufführungen blockierten Hunderte von Jugendlichen den Verkehr und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei.

Auch in Kopenhagen, Dänemark kam es 1957 zu Krawallen, nachdem die Teenager den Film "Rock around the clock" im Kino gesehen hatten. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance / ASSOCIATED PRESS | -

Bill Haley in Deutschland: Randale beim ersten Auftritt

Auf den ersten Auftritt ihres Idols mussten die deutschen Fans bis 1958 warten. Er war der erste Rock'n'Roll-Musiker, der leibhaftig nach Deutschland kam. Die Auftritte des mittlerweile 33-jährigen etwas korpulenten Musikers, entfachten wahre Tumulte. Im Vorprogramm seiner Tournee traten Bill Ramsey und Kurt Edelhagen mit seiner Bigband auf.

In Essen und vor allem in Berlin war die Stimmung derart aufgeheizt, dass das Publikum die Künstler ausbuhte und buchstäblich aus dem Saal trieb. Auch als der Star selbst auf die Bühne kam, trat keine Ruhe ein, so dass auch für ihn nur die Flucht blieb. Stühle, ein Steinway-Flügel und die Beleuchtung gingen zu Bruch, etliche Verletzte und eine Reihe von Jugendlichen in Polizeigewahrsam war das Ergebnis.

Willy Brandt äußerte sich über die Krawalle Die "Bunte" befragte anlässlich der Rock’n’Roll-Krawalle einige Prominente und Willy Brandt, der damalige regierende Bürgermeister von Berlin, sagte: "Wenn die Frage nach den Ursachen von Ausschreitungen bei Rock'n'Roll-Veranstaltungen aufgeworfen werden soll, muss auch der Mut aufgebracht werden, sich nicht nur mit der geistigen Verfassung der Randalierenden, sondern auch mit dem Elternhaus zu beschäftigen. Daher ist ein ernstes Gespräch mit den oftmals sorglos in den Tag hineinlebenden Erwachsenen notwendig."

Bill Haley und Caterina Valente

Ungeachtet dieser Geschehnisse unterbreitete der Berliner Filmproduzent Artur Brauner Bill Haley einen Filmvertrag. Ein Auftritt neben Caterina Valente in deren Film "Hier bin ich, hier bleib' ich" war die Folge. Hierbei entstand auch das Duett der beiden Superstars "Vive le Rock'n'Roll", das seinerzeit nicht auf Schallplatte veröffentlicht wurde.

Bill Haley ("Rock around the clock") und Caterina Valente 1958 während der Dreharbeiten zu dem Film "Hier bin ich - hier bleib' ich" picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa

Elvis Presley verdrängte Bill Haley vom Thron

Im Jahr 1958 landete Bill Haley mit "Skinnie Minnie" seinen letzten großen Hit in Amerika. Mit dem Durchbruch von Elvis Presley schwand Haley's Popularität, da er bedingt durch sein Alter und sein Aussehen gegen Presley ins Hintertreffen geriet.

Ein Jahr später endete auch der Plattenvertrag mit der Decca. Der Wechsel zu Warner Brothers brachte keinen Anschluss an frühere Erfolge. Die mangelnden Plattenumsätze wurden allerdings durch erfolgreiche Tourneen ausgeglichen. Nach wie vor füllte er Stadien und Konzerthallen.

Rock'n'Roll Legenden Bill Haley und Elvis Presley (rechts) in der Garderobe vor einem Auftritt in Frankfurt am Main. dpa Bildfunk Picture Alliance

"Rock around the clock": Ein unerwartetes Comeback

Ende der 60er Jahre gelang Bill Haley ein unerwartetes Platten-Comeback und "Rock around the clock" stieg erneut in die Hitparaden ein. Sowohl Neuaufnahmen seiner Songs als auch die Originaleinspielungen aus den 50er Jahren kamen wieder auf Platte heraus.

Hinzu kamen Erfolge im Rahmen von "Rock'n'Roll-Revivals". So trat er beispielsweise 1972 neben Little Richard, Chuck Berry und anderen im Londoner Wembley-Stadion vor über 80.000 Zuschauern auf.

Der Tod und die Aufnahme in die Rock’n’Roll Hall of Fame

1980 ging Bill Haley ein letztes Mal auf Tournee. Vom Krebs bereits schwer gezeichnet, plante er für das Jahresende eine erneute Europatournee, die nicht mehr stattfinden konnte. Der Pionier des Rock'n'Roll, der unter einem inoperablen Hirntumor litt, verstarb am 9. Februar 1981 in seinem Zuhause in Texas im Alter von nur 55 Jahren. Posthum wurde er 1987 in die berühmte Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen.

Besondere Plattencover von Bill Haley

Während die Premiere seines ersten Films "Rock around the clock" 1956 noch für mächtig Aufsehen und Tumulte von Halbstarken sorgte, blieb es bei der Fortsetzung "Don't knock the rock" ein Jahr später vor den Kinos ruhig - der Rock'n'Roll hatte sich etabliert. Hier im Bild eine Neuauflage der australischen Ausgabe des Soundtracks. Eine flotte Platte, welche "die fröhlich schwingende Rock'n'Roll-Party direkt in das eigene Wohnzimmer brachte" - so versprach es der Text auf der Coverrückseite. SWR Bear Family Records (Coverscan)

Bill Haley's Schaffen bot genügend Material für zahlreiche "Best of"-LPs. "Rock around the clock" brachte ein Wiederhören mit Hits wie "Rock-a-beatin'-Boogie", "Razzle Dazzle", "Mambo Rock" oder "Burn that candle". Die hier gezeigte Platte trug den Hinweis "Electronic Stereo": Anfang der 1970er Jahren war es oftmals üblich, Mono-Aufnahmen aus Verkaufsgründen mit einem künstlichen Stereo-Signal zu versehen. Die Modeerscheinung erwies sich für das Klangbild nicht immer als vorteilhaft. SWR Decca (Coverscan)