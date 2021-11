Das sind die Stars beim SWR4 Adventssingen

per Mail teilen

SWR4 Baden-Württemberg lädt zum gemeinsamen Adventssingen ein. Anita und Alexandra Hofmann, Julian Reim, Christian Lais und Jay Alexander haben für Sie Weihnachtslieder eingesungen.

An allen Adventssonntagen 2021 gibt es insgesamt drei Weihnachtshits von Anita und Alexandra Hofmann, Julian Reim, Christian Lais und Jay Alexander ab 16 Uhr bei SWR4 Baden-Württemberg zu hören und Sie sind eingeladen, mitzusingen. Die Texte werden immer sonntags veröffentlicht und so können sie gemeinsam, aber jede und jeder bei sich zuhause mit den Stars in Weihnachtsstimmung kommen und die Vorweihnachtszeit genießen.