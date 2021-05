Roland Kaiser hat in seinem Leben viele Höhen und Tiefen erlebt. Er wurde als Baby vor einem Waisenhaus abgelegt, seine geliebte Pflegemutter starb, als er 15 Jahre alt war. Viele Jahre litt er an einer chronischen Krankheit und bekam schließlich sogar eine Lunge transplantiert. Aber Roland Kaiser hat sich von all den Schicksalsschlägen nie unterkriegen lassen und ist immer ein "gnadenloser Optimist" geblieben - so sagte er es selbst in einem Interview mit der "Zeit". Wir werfen einen Blick auf sein bewegtes Leben.

dpa Bildfunk Picture Alliance