Die Platten zu Weihnachten sind selten

Die israelische Sängerin Elisa Gabbai hatte 1966 mit dem von Christian Bruhn komponierten Titel „Winter in Kanada“ einen Riesenhit, der auch heute noch häufig gespielt wird. Dieses Lied wurde sogar in Spanien als „Invierno en Canadá“ veröffentlicht. Bis in die frühen 1970er Jahre nahm sie weitere Schallplatten auf, ohne jedoch einen nachhaltigen Hit zu landen. Sie zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und bald wurde es still um Elisa Gabbai. 2010 verstarb sie in Los Angeles.

SWR Belter (Coverscan)