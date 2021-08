"Zwei blonde Señoritas fuhren um die Welt - zwei blonde Señoritas haben alles auf den Kopf gestellt - in der Music Hall am Broadway, in der Bar in Lissabon - im Casino von San Remo waren beide die Sensation." Der Inhalt des 1958 aufgenommenen Titels brachte es auf den Punkt.

SWR Bear Family Records (Coverscan)