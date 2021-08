Die CD "Pfeifen muss ich" fasste alle ihre Schallplatten von 1944 bis 1953 zusammen. Hierzu zählt das von ihr selbst geschriebene Lied "Der Gedanke an Dich", welches sie im März 1944 in Prag aufnahm. Als besondere Rarität sind zwei Aufnahmen von 1946 enthalten: als Mitglied der Gruppe "Blue Five" sang sie unter anderem "Sentimental Journey".

SWR Duophon Records (Coverscan)