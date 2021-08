Peter Hinnen feierte mit seinen Cowboy-Schlagern inklusive Jodeleinlage in der ersten Hälfte der 1960er Jahre grandiose Erfolge. 1963 waren es die "Siebentausend Rinder", hier in der Fassung von Susi Schuster, die auch als "Jodel-Susi" bekannt war. Vor ihrer Zeit im Scheinwerferlicht war sie als Lokmelderin in Zwickau beschäftigt.

SWR Amiga (Coverscan)