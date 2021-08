Lange bevor Manfred Krug in "Liebling Kreuzberg" oder als Kommissar Stoever im "Tatort" über die hiesigen Bildschirme flimmerte, war er Star der ostdeutschen Musikszene. "The house of the rising sun" erschien 1965 als "Es steht ein Haus in New Orleans". Den Text dazu schrieb er unter seinem Pseudonym "Clemens Kerber".

SWR Amiga (Coverscan)