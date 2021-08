Bert Kaempfert hat viele Evergreens und Weltstandards geschrieben. Nebenbei entdeckte er die Beatles, arbeitete für Elvis Presley und verhalf Frank Sinatra zu einem Comeback.

"Glück im Unglück" stand am Anfang seiner musikalischen Laufbahn. Im Alter von sechs Jahren wurde er unverschuldet von einem Taxi angefahren. Das von der Versicherung ausbezahlte Schmerzensgeld investierte die Mutter in den Kauf eines Klaviers. Zunächst klimperte der Bub allein im elterlichen Wohnzimmer, später unter der Aufsicht einer Musiklehrerin.

Der "Fips" war der Jüngste bei Hans Busch

Sein Berufswunsch, zur See zu fahren und Stewart zu werden, scheiterte an seinem jugendlichen Alter. Stattdessen finanzierten ihm die Eltern den Besuch einer Musikschule. Er studierte Klavier, Klarinette, Saxophon und Akkordeon und war zwei Jahre später bereits Mitglied des Hans Busch-Tanzorchesters. Aus dieser Zeit stammt auch sein Spitznamen "Fips", den er als 16-jähriger und somit Jüngster in der Kapelle erhielt und beibehalten sollte.

Band ohne Noten

Der Krieg bremste die Karriere von Bert Kaempfert aus. 1945 geriet er in Dänemark in Gefangenschaft und wurde nach Schleswig-Holstein in die britische Besatzungszone abgeschoben, wo er aus Kriegsgefangenen sein erstes Orchester "Pik Ass" gründete. Hier fing er, eher zufällig, zu komponieren an: "Damals hatte ich eine Band, aber keine Noten. Und ohne Noten konnten die nicht spielen. Also fing ich an, zu schreiben."

Bitte 25 Platten nach Amerika schicken...

Die ersten großen Hits als Arrangeur und Produzent gelangen Bert Kaempfert 1959: "Die Gitarre und das Meer" (Freddy Quinn) und "Morgen" (Ivo Robic). Parallel hierzu nahm er erste eigene Instrumental-Produktionen auf. Darunter auch (als "Bob Parker") der Titel "Las Vegas", der 1957 zu einem unterwarteten Telegrammwechsel zwischen den USA und Deutschland führte: "Bitte sofort 25 Platten sowie Noten nach hier übersenden! Arrangement vorzüglich, könnte hier nicht besser gemacht werden - wir bringen "Las Vegas" im Original heraus."

Bert Kaempfert bediente sich mehrerer Pseudonyme: er komponierte als Marc Bones und spielte als "Orchester Bob Parker", auch auf Platten von z. B. Margot Eskens, Mona Baptiste oder Hans Arno Simon.

Der Mitternachts-Blues ist der Türöffner

Amerika hatte Notiz von Bert Kaempfert genommen. Erst recht, als ein Jahr später hierzulande der erste große Wurf mit dem "Mitternachts-Blues" (Trompeten-Solo von Billy Mo) gelang. Die Platte platzierte sich hoch in den Hitparaden, tönte aus allen Empfängern und drehte sich sogar auf den Plattentellern vom "Armed Forces Radio" in Europa, wo der "Midnight Blues" zur Erkennungsmelodie wurde. Die Platte geriet in die Hände des amerikanischen Produzenten und Decca-Produktionschefs Milt Gabler, der daran Gefallen fand. Er fasste den Entschluss, Bert Kaempfert in Übersee zum Star aufzubauen. Eine Gelegenheit hierzu sollte sich bald ergeben…

Bert Kaempfert hat auch einige wenige Studio-Alben mit bekannten Stars der Schlagerwelt aufgenommen. Ein frühes Beispiel ist „Unter Sternen und Laternen“ zusammen mit Rudi Schuricke. Im Dezember 1958 ist diese LP erschienen. SWR Polydor (Coverscan) Bild in Detailansicht öffnen Ella Fitzgerald bezeichnete sie als die größte Sängerin ohne Stimme: Hildegard Knef. Ihre großen Erfolge nahm sie mit dem Orchester Bert Kaempfert 1979 neu auf. SWR Philips (Coverscan) Bild in Detailansicht öffnen Ein glücklicher Zufall fügte es, dass Ivo Robic in Bert Kaempfert seinen Komponisten, Arrangeur und Bandleader fand. Robic war es, der die Hits „Spanish Eyes“, „Strangers in the night“ und „The world we knew“ als Erster in deutscher Sprache aufnahm. Im Oktober 1968 gingen die beiden nochmals gemeinsam ins Studio, um eine komplette LP mit Bert Kaempfert-Erfolgen aufzunehmen. Es war der krönende Abschluss einer langjährigen künstlerischen Zusammenarbeit und engen Freundschaft. SWR Polydor (Coverscan) Bild in Detailansicht öffnen 1979 ging Bert Kaempfert letztmalig vor seinem Tod auf Tournee durch Deutschland, Luxemburg und die Schweiz. Als Gaststar war die Schwedin Sylvia Vrethammar mit von der Partie. Das Konzertereignis wurde seinerzeit in Auszügen auf LP veröffentlicht, Jahre später auch in kompletter Länge auf CD und DVD. SWR Hans-Jürgen Finger - Bild in Detailansicht öffnen

Kein Interesse in Deutschland

1959 arrangierte und produzierte Bert Kaempfert "Wunderland bei Nacht". Als er den Titel bei seiner Plattenfirma vorstellte, zeigte diese kein Interesse. Der Produktionschef war der Ansicht, dass Kaempfert sich mehr um die Arrangements und Produktionen anderer Künstler kümmern sollte, als um seine eigenen. Dennoch nickte er eine Veröffentlichung ab, sah sich in seiner Meinung aber bestätigt, als der Titel hierzulande wie Blei in den Regalen lag.

Als erster Deutscher in Amerika auf Platz 1

Kaempfert packte die Koffer und flog mit "Wunderland bei Nacht" im Gepäck in die USA. In New York traf er Milt Gabler, der alle Hebel in Bewegung setzte und befreundete Rundfunkredakteure um Unterstützung bat. Ein DJ bei einem kleinen Sender im amerikanischen Süden nahm die Bitte sehr ernst und legte die Platte täglich vielfach auf. Dies blieb nicht unbemerkt und andere Stationen zogen nach. Und plötzlich war der internationale Durchbruch geschafft. Bert Kaempfert war der erste deutsche Musiker, der in Amerika auf Platz 1 der Hitparaden kam. "Wunderland bei Nacht" oder "Wonderland by night" wurde weltweit in den Charts notiert, mit gewisser Verzögerung schließlich auch in Deutschland, wo die ganze Story ihren Anfang genommen hatte.