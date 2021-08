Bernd Spier galt als erfolgreichster Jungstar am Schlagerhimmel. Sein Hit "Das kannst Du mir nicht verbieten" stand in den Hitparaden lange oben. Ein Rückblick auf die Karriere der Schlagerlegende.

Das musikalische Talent lag in der Familie, denn sein Vater Robby war angesehener Konzertmeister beim Rundfunk-Tanzorchester des Hessischen Rundfunks. Für Bernd Spier war es daher die natürlichste Sache der Welt, sich schon sehr früh mit der Musik zu beschäftigen. Schon als Teenager gründete er seine erste eigene fünfköpfige Band. Dabei hielt der Vater ein wachsames Auge auf die schulische Karriere seines Sohnes, nur unter dieser Bedingung genehmigte er dessen Aktivitäten abseits der Schulbank. Doch Bernd Spier gelang es stets, das Klassenziel zu erreichen.

Musik ist die beste Medizin

"Mit 15 hatten wir schon in Tanzcafés gespielt. Erst war ich Bandleader als Schlagzeuger, dann als Gitarrist," erzählte er in einem Interview. Twist und Rock’n’Roll standen auf dem Programm. Bald hatte sich die Band durch Auftritte auf Klassenfesten und großen Partys einen Namen gemacht und Verpflichtungen in amerikanischen Klubs im ganzen Rhein-Main-Gebiet schlossen sich an. „Eigentlich wollte ich Medizin studieren und im Alter von 16 Jahren Pilot werden, aber dann kam der Erfolg“ erinnerte sich Bernd Spier an seine beruflichen Pläne. Die Weichen für eine künstlerische Laufbahn begann er bereits ab 1960 zu stellen, indem er sich bei mehreren Plattenfirmen vorstellte. Die dortigen Entscheidungsträger konnten sich allerdings mit einer Gruppe, die zudem noch englisch sang, nicht anfreunden.

Einsatz beim Hessischen Rundfunk

1963 wurde die deutsche Abteilung der amerikanischen Plattenfirma CBS gegründet. Für den Aufbau des Labels suchten die Verantwortlichen nach neuen Talenten und Gesichtern. Zu dieser Zeit trat Bernd Spier in der Radio-Sendung „Frankfurter Wecker“ des Hessischen Rundfunks auf und bei dieser Gelegenheit wurden die Talentsucher auf den jungen Mann aufmerksam. Er erhielt ein Angebot, welches ihm allerdings Kopfzerbrechen bereitete: er sollte deutsch singen, was dem leidenschaftlichen Rock ’n’ Roller wenig gefiel. Am Ende akzeptierte er die Bedingungen und unterschrieb seinen ersten Plattenvertrag.

Das kannst Du mir nicht verbieten

Seine Plattenpremiere blieb weitgehend unbeachtet, der Nachfolger hingegen wurde ein Volltreffer: „Das kannst Du mir nicht verbieten“ stand Anfang 1964 auf Platz 1 der Hitparaden. Insgesamt 1,4 Millionen Exemplare der Platte fanden neue Besitzer. Nach diesem glänzenden Start brachte das Jahr noch mehr Positives: im März bestand er sein Abitur und im Sommer gelang ihm mit „Schöne Mädchen muss man lieben“ erneut ein Platz in der Spitzengruppe. Die erfolgreiche Saison beendete er mit „Memphis Tennessee“, wobei seine Version die populärste war.

Vom Krankenbett in die Hitparade

Doch dann folgten magere Jahre, erst 1969 gelang ein Comeback. „Die Ruhepause hat der Sänger gut genutzt und hat sein Gesangsstudium vorangetrieben“ teilte seine Plattenfirma mit. Mit höchster Disziplin übte er wieder seinen Beruf aus, wie eine Geschichte vom Herbst 1969 unterstreicht: „Als er nach einem Gastspiel in Saarbrücken auf der Autobahn verunglückte und sein Auto nur noch Schrottwert hatte, stand die ZDF-Hitparade kurz bevor. Zwei Tage Aufenthalt im Krankenhaus mussten genügen, um die erlittene Gehirnerschütterung notdürftig zu kurieren. Auf keinen Fall sollte der Auftritt im Fernsehen ausfallen. Keiner der Zuschauer hatte bemerkt, dass er unter nur unter Mühen die Show durchstand.“

Eine "Super-Zeit" als Schlagerstar

Schon zu Beginn der 1970er Jahre zog sich Bernd Spier immer mehr vom Plattengeschäft zurück und baute sich eine bürgerliche Existenz auf. Noch während seiner Sängerkarriere eröffnete er in Frankfurt einen Waschsalon. Später betrieb er zusammen mit seiner Frau ein Restaurant und war schließlich als Immobilienmakler tätig. Gelegentlich trat er noch mit seinen früheren Erfolgen in Gala-Shows auf. Als er in einem Interview gefragt wurde, wie er rückblickend seine Zeit im Rampenlicht sieht, fasste er es in einem Wort zusammen: "Super!"

"Einmal geht der Vorhang zu" hieß einer seiner Erfolgstitel. Von der Schlagerwelt fast unbemerkt verstarb Bernd Spier am 30. Dezember 2017 an den Folgen eines Herzanfalls. Erst Tage nach der Beisetzung wurde die Nachricht über den Tod des einstigen Teenageridols bekannt.