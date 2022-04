Seit über 50 Jahren im Geschäft, zählt Bata Illic längst zu den Schlager-Legenden. Seinen Kult-Hit "Michaela" kennen Generationen. Nun hat der Sänger 80. Geburtstag gefeiert.

In seinen Kinderjahren träumte er zuerst davon, Arzt zu werden. Doch als er sein Abitur in der Tasche hatte, war davon nichts mehr übrig geblieben. Vielmehr entschloss er sich, Sprachen zu studieren. Nach acht Semestern Englisch, Italienisch und Literatur verließ er die Universität als diplomierter Philologe mit Lehrer-Examen.

Erst kommt der Swing

Zunächst arbeitete er in seinem Beruf, doch dann entdeckte er seine wahre Leidenschaft: Bei Freunden hatte er den Jazz kennengelernt und die Musik von Nat King Cole und Frank Sinatra begeisterte ihn. Also nahm er Gesangsunterricht, bevor er mit deren Liedern und seiner eigenen Band in Belgrader Clubs auftrat.

Jugoslawische Musiker, die sich mit amerikanischem Swing und Jazz beschäftigten, waren nicht häufig zu finden. So kam es, dass er eines Tages ein Engagement in der amerikanischen Botschaft erhielt. Das, was der junge Lehrer mit seiner Band dort auf der Bühne bot, hatte Folgen: Er wurde für ein dreimonatiges Gastspiel in einem amerikanischen Jazz-Club in Bad Kissingen engagiert.

Bata Illic in den frühen 70er Jahren dpa Bildfunk Picture Alliance / Roland Witschel

Sehr gut aufgenommen in Deutschland

1963 kam Bata Illic mit dem Zug nach Deutschland und blieb. "Ich wurde hier sehr gut aufgenommen, auch damals, als ich noch völlig unbekannt war. Ich sprach kein Deutsch und die Leute haben mich richtig bemuttert", erinnerte er sich an diese Zeit im Gespräch mit SWR4. Für die nächsten Jahre blieb er dem Jazz treu und wenn er nicht selbst als Sänger auftrat, dann als Bassist in einer Combo.

Die Begegnung mit dem Produzenten Conny Scheffel im Jahr 1966 sorgte für die entsprechenden Kontakte zur Plattenbranche und kurze Zeit später hatte Bata Illic seinen ersten Schallplattenvertrag in der Tasche. Allerdings nicht als Jazzer sondern als Schlagersänger. Bereits sein Debüt "Die Welt ist voller Liebe" bescherte ihm einen kleinen Einstiegshit.

Bata Illic in der ZDF-Hitparade dpa Bildfunk Picture Alliance/Röhnert

Über 60 Auftritte in der ZDF-Hitparade

Ein weit größerer Erfolg gelang zum Jahresende 1968: "Dich erkenn‘ ich mit verbundenen Augen" katapultierte ihn in die Top 20 der Verkaufslisten und in die allererste Ausgabe der "ZDF-Hitparade". Dort war er in den 1970er-Jahren nicht wegzudenken und die Bilanz zählt über 60 Auftritte in dieser legendären Sendung.

Zusammen mit James Last und seinem Orchester ging er auf Kanada-Tournee und Hits folgten Schlag auf Schlag: "Schuhe, so schwer wie Stein", "Candida" oder "Judy, I love you" - um nur einige zu nennen. Seine fast drei Oktaven umfassende Stimme kam beim Publikum hervorragend an. Die Hitparadenerfolge erlaubten ihm, dass er auf seinen Langspielplatten auch Lieder singen konnte, die ihm besonders am Herzen lagen. Dazu zählten Kompositionen von Adriano Celentano, Charles Aznavour oder seinem Lieblingskomponisten Burt Bacharach, die er gerne als "Perlen" seines Repertoires bezeichnete.

Bata Illic dpa Bildfunk Picture Alliance/Walter Becher

Und dann kommt "Michaela"

1972 trat dann musikalisch eine junge Dame in das Leben von Bata Illic, die ihn fortan immer begleiten sollte und auf den Namen "Michaela" hört. Der Schlager wurde nicht nur der Gassenhauer des Jahres und das Lied seines Lebens. Es war auch sein erster und einziger Nummer 1-Hit in der Verkaufshitparade und hat bis heute kein Verfallsdatum. Ob bei Galas oder beim Hamburger Schlagermove - "Mickaela-aha" ist immer dabei und wird vom Publikum geliebt.

Zweifellos waren die 1970er-Jahren für ihn die erfolgreichsten Jahre. Neue musikalische Moden sorgten aber auch bei ihm dafür, dass zum Ende des Jahrzehnts die Schallplattenumsätze einbrachen. Dennoch veröffentlichte er bis weit in die 1980er-Jahre regelmäßig neue Titel, jedoch gelang es ihm nicht, an alte Erfolge anzuknüpfen.

Bata Illic dpa Bildfunk Picture Alliance/Hartmut Reeh

Das Dschungelcamp als Karrierebeschleuniger

Erst 2008 hatte er wieder einen durchschlagenden Erfolg. Mit seiner Teilnahme an der RTL-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" wurde er auch bei der jungen Generation populär. Im australischen Dschungel sang er zusammen mit dem ehemaligen Nationaltorhüter Eike Immel den Song "Wie ein Liebeslied" und damit gelang nach 33 Jahren erstmals wieder eine Platzierung in den Verkaufshitparaden.

Die Liebe war das Leitmotiv in meinem Leben.

Bata Illic gehört zu den wenigen Künstlern, die ohne Klatschgeschichten einen hohen Popularitätsgrad erreichen konnten. Er ist sich immer treu geblieben und Skandale sucht man in seiner Lebensgeschichte vergebens. Schon in jungen Jahren verliebte er sich in seine Ehefrau Olga, mit der er seit 1963 verheiratet ist. "An erster Stelle steht meine Frau und dann erst kommt die Karriere." Schon seit vielen Jahren sind seine Frau und er regelmäßige Besucher der Salzburger Festspiele. "Wir sind beide Klassik-Liebhaber und meine Frau ein wandelndes Klassik-Lexikon."

Bata Illic 2019 in "Immer wieder Sonntags" dpa Bildfunk Picture Alliance/Guenter Hofer

Bata Illic' Frau schenkt kreativ

Sein Geburtstag wird - wie schon seit vielen Jahren - im ganz kleinen Kreis gefeiert. Große Feiern entsprechen nicht dem Geschmack des zweimaligen Gewinners der "Goldenen Stimmgabel". Vielmehr liegt es wieder völlig in der Hand seiner Frau, was an diesem Tag geschieht. Denn jedes Jahr denkt sie sich eine neue Überraschung für ihren Mann aus. Einmal schenkte sie ihm eine Reise nach Venedig und ein anderes Mal eine Aufnahme in einem New Yorker Plattenstudio, wo er Musiker traf, die schon sein Idol Frank Sinatra begleiteten.

Die "80" ist für ihn nur eine Zahl, wie er uns erzählte: "Man ist so jung, wie man sich fühlt" - das ist das Wichtigste. Nach wie vor geht er gerne seinem Beruf nach, hat einen vollen Terminkalender und fühlt sich fit. Er scheut sich auch nicht vor langen Autofahrten, denn zu allen Auftritten fährt er nach wie vor selbst. Derzeit ist er mit seiner neuen CD "Immer, immer wieder Du" am Start, die er kürzlich in der TV-Sendung "Immer wieder sonntags" vorstellte.

Der geheime Wunsch von Bata Illic

Einen geheimen Wunsch verriet er uns zum Schluss aber doch: Gerne würde er eine Fahrt nach St. Petersburg unternehmen. "Ich habe schon ein paar Mal Angebote von dort bekommen, hatte aber nie Zeit dafür." Wer weiß, vielleicht ist das die diesjährige Überraschung seiner Frau Olga? Es wäre ihm von ganzem Herzen zu wünschen!

Besondere Plattencover von Bata Illic

Mit seinem Plattendebüt vom Herbst 1966 "Die Welt ist voller Liebe" gelang Bata Illic gleich ein Anfangserfolg. Drei Wochen konnte er sich in den Verkaufslisten behaupten und erreichte immerhin Platz 28. Seine ersten vier Singles erschienen parallel bei unterschiedlichen Plattenfirmen. Einerseits bei dem kleinen Label "Victoria" und andererseits bei der "Polydor". Während die Cover der Firma "Victoria" den Künstler zeigten, erschienen bei "Polydor" die Singles mit einem neutralen Motiv. SWR Polydor (Coverscan)

Das Jahr 1972 brachte Bata Illic den Hit, der ihn ein ganzes Leben lang begleiten sollte und heute Kult-Status besitzt. Das Lied über "Michaela" katapultierte ihn auf Platz 1 der Hitparaden und aus allen Lautsprechern tönte "Du bist alles für mich, denn ich liebe nur Dich, Michaela - aha". SWR Polydor (Coverscan)