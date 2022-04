Ihre Plattenverkäufe erreichten Millionenhöhe, für ihre Filmrollen erhielt sie Oscar-Ehrungen und bei ihren Broadway-Auftritten feierten sie die Kritiker euphorisch. Barbra Streisand ist die einzige Künstlerin, die in allen Sparten des Showbusiness mit Preisen ausgezeichnet wurde.

"Nase eines Ameisenbärs"

Von Kindesbeinen an wollte sie Schauspielerin werden und von ihrem Talent, war das "Girl mit den langen Krallen und der Nase eines Ameisenbären" (Streisand über Streisand) überzeugt. Der Einstieg war mühsam: sie besuchte mehrere Schauspielkurse, klapperte die Agenten ab, stellte sich bei Castings vor und musste eine Absage nach der anderen hinnehmen. Sie versuchte, als Nachtclub-Sängerin Fuß zu fassen. Nebenbei arbeitete sie als Toilettenfrau, Telefonistin oder Platzanweiserin.

Auftritt im Nachthemd

Mit Robert Redford in "The way we were" (1973)

Bei einem Talentwettbewerb gewann sie den ersten Preis - ein Engagement im New Yorker Nachtclub "Bon Soir". Aufsehen erregte sie, weil sie teilweise - aus Reklamezwecken - im Nachthemd auftrat. Sie bestand darauf, nicht als Sängerin angesprochen zu werden, sondern als Schauspielerin, die auch singt. Erst später zeigte sich, wie recht sie hatte. Dank ihrer Begabung machte sie jeden Song zu einem Erlebnis und zog die Zuhörer in ihren Bann. Ihr Können sprach sich bald herum.

"Ich rate Ihnen, ihre Karriere zu beobachten. Diese junge Dame hat eine atemberaubende Zukunft."

Sie dankt Präsident Kennedy mit den Worten "Sie sind ein Schatz"

1962 debütierte sie am Broadway als "Miss Marmelstein" im Musical "I can get it for you wholesale". In ihrem nur 20-minütigen Auftritt spielte sie alle anderen Mitwirkenden an die Wand. Die Kritiker zeichneten sie prompt mit dem Preis für die beste Nebenrolle des Jahres aus. Zu ihren Fans der ersten Stunde zählte auch John F. Kennedy, der sie zu einem Konzert ins Weiße Haus einlud. Nach der Show traf sie Kennedy, der ihr ein Kompliment für ihre schöne Stimme machte. In ihrer Aufregung bedankte sich mit den Worten "Sie sind ein Schatz!"

Über ihre Marotten wurde viel geschrieben und sie selbst dementierte, dass diese nur ein Reklamegag gewesen wären. Eine davon ist ihre Liebe zu Mokkaeis. Einmal ließ sie sieben Liter Eiscreme aus Chicago einfliegen, weil dort das beste Eis gemacht wird. "Es hat mich elf Dollar Luftfracht gekostet" erzählte sie in einem Interview.

Audrey Hepburn gratulierte Barbra Streisand

Mit Omar Sharif in "Funny Girl" imago images Imago -

Nach dem Riesenerfolg mit ihrer ersten Langspielplatte 1963 ergriff Streisand die Chance, und übernahm die die Hauptrolle im Musical "Funny Girl". Bis das Buch ihren Ansprüchen genügte, musste es zweiundvierzig Mal umgeschrieben werden und am Ende war der zweite Akt komplett umgestaltet. Sie probte mit dem gesamten Ensemble bis zur Erschöpfung.

Nach der Premiere im "Winter Garden Theatre" kannte die Begeisterung keine Grenzen: "Wenn New York Paris wäre, schrieb ein Kritiker, könnte sich der Broadway zeitweilig den neuen Namen Rue Streisand geben. Manche Stars schaffen es kaum, auf einer Anzeigetafel zu stehen: Barbra Streisand steckt ein ganzes Theater in Brand." Audrey Hepburn telegraphierte: "Sie sind wunderbar, weitaus wunderbarer als sie sich vorstellen können".

Bis Weihnachten 1965 war Barbra Streisand in rund 700 Vorstellungen als "Funny Girl" in New York zu sehen. Bevor sie in der Verfilmung dieses Stücks im Jahr 1968 erstmals vor die Filmkamera treten sollte, schrieb sie im Sommer 1967 ein Kapitel Pop-Geschichte und gab vor 135.000 Zuschauern im Central Park ein Konzert. Das Ereignis war sogar der New York Times einen Artikel auf der Titelseite wert.

"Ich liebe meine Arbeit. Ich arbeite hart und dafür möchte ich respektiert werden."

Ein Oscar und sehr viel Anerkennung

Mit Ryan O'Neal in der Komödie "Is was Doc?" imago images Imago/United Archives -

Auch die Filmadaption von "Funny Girl" wurde zum Kassenschlager. 1969 konnte sie hierfür einen "Oscar" in der Kategorie "beste Schauspielerin" in Empfang nehmen. Weitere Hollywood-Streifen folgten, darunter die Musical-Verfilmung "Hello Dolly" und Komödien wie "Die Eule und das Kätzchen" oder "Is was, Doc". Viel Anerkennung wurde ihr auch für ihre Schauspielleistung - neben Robert Redford - im Drama "The way we were" zuteil. Sie drehte mit den Besten der Branche - u. a. Ryan O’Neal, Gene Kelly, Kris Kristofferson oder Nick Nolte.

Die Emanzipation mit "Yentl" wird ein großer Erfolg

"Ich bin flexibel in meiner Arbeit" sagte sie in einem Interview und agierte nun auch zunehmend hinter der Kamera. 1972 gründete sie ihre eigene Produktionsfirma ("Barwood Films"), war Geschäftsfrau, Drehbuchautorin, Produzentin und Hauptdarstellerin in einer Person. 1983 debütierte sie als Regisseurin in dem Drama "Yentl", das auch autobiographische Züge trug. Sie erzählte die Geschichte eines jüdischen Mädchens, das sich als Mann verkleiden musste, um an einer Religionsschule den Talmud studieren zu können. Für ihre Regiearbeit wurde sie mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Barbra Streisand hat schon immer auch zu politischen Themen Stellung bezogen. Erst kürzlich äußerte sie sich in sozialen Medien kritisch über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Seit Anbeginn ihrer Karriere galt sie als Ikone der Schwulenbewegung. Sie setzte sich für Frauenrechte ein und unterstützte karitative Organisationen.

Streisand veredelt starke Songs mit ihrer Kunst

Aus dem Film: "A Star is born" mit Kris Kristofferson imago images Imago -

Neben alledem blieb sie auch musikalisch aktiv. Sie veröffentlichte regelmäßig Schallplatten, die zuverlässig Spitzenplätze in den Charts erreichten. Mit ihrer Vortragskunst gelang es ihr, herkömmliche Songs zur Vollendung zu bringen. "Viele Rocksänger haben eine Begabung, die mir leider fehlt. Sie schreiben ihr eigenes Repertoire" äußerte sie in einem Interview. Dennoch - als sie für den Film "A star is born" das Liebesthema selbst schrieb, war das Ergebnis der Branche einen "Oscar" wert.

"Ihr Status als Pop-Ikone ist in den 1990er Jahren endgültig gesichert" schrieb das renommierte Musikmagazin "Rolling Stone". Den letzten Coup landete sie 2016 mit dem Album "Encore", auf dem sie mit berühmten Filmschauspielern wie Hugh Jackson oder Antonio Banderas im Duett Broadway-Melodien interpretierte. Längst hat sie sich selbst zur Legende gemacht.

Steckbrief von Barbra Streisand geboren 24. April 1942 in New York Familie Vater Emanuel Streisand war Grundschullehrer, die Mutter Sekretärin Ehen Mit Elliott Gould und James Brolin (beide Schauspieler) Hits Mit "Woman in love" schaffte Streisand auch in Deutschland Platz 1 der Hitparade

Besondere Plattencover von Barbra Streisand

"Barbra Streisand ist eines jener Wunder, die es nur einmal im Leben gibt. Dieses sehr junge amerikanische Mädchen bezaubert die ganze Welt mit einer Kunst, die neu, impulsiv und atemberaubend ist. Wir verbeugen uns vor Dir und umarmen Dich, grande petite Madame", schreibt Maurice Chevalier auf dem Cover der LP "Je m’appelle Barbra". Streisand konnte kein Französisch, wollte aber in dieser Sprache singen. Das war mühsam, doch 1966 präsentierte sie französischer Chansons im Orignal. SWR CBS (Coverscan) -

"People" wurde ihr erster großer Single-Hit, der sich in den amerikanischen Top Ten platzieren konnte. Parallel hierzu stieg die LP mit den Originalaufnahmen aus „Funny Girl“ ebenso in den Bestseller-Listen ein. Auf Grund dieser Erfolge drängte sie ihre Plattenfirma, ein "People"-Album aufzunehmen. Dieses stand Ende Oktober 1964 für fünf Wochen auf Platz 1 der Billboard-Charts. Damit gelang es ihr, die Beatles mit "A hard day's night" vom Hitparaden-Thron zu stoßen. SWR CBS (Coverscan) -

Mehr als zwei Millionen Mal ging allein in den Vereinigten Staaten ihr erstes „Greatest Hits-Album“ über die Ladentische. Die im Januar 1970 veröffentliche Zusammenstellung mit Aufnahmen aus den Jahren 1963 bis 1968 wurde dort mit Doppelplatin ausgezeichnet. SWR CBS (Coverscan)