Ob Lieder wie "Biscaya" oder Titelmusik für TV-Serien wie "Das Traumschiff": James Last kennen viele bestimmt für seine wunderschönen Melodien. Dabei sprengte er gerne musikalische Grenzen und feierte weltweit mit Pop, Folklore, Klassik oder Tanzmusik Erfolge. Hans-Jürgen Finger erinnert an den Bandleader und Komponisten und erzählt, was ihn zum "Partykönig" machte. James Last wäre am 17. April 95 Jahre alt geworden.