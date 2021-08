Ross Antony feiert großes Jubiläum! Zum Studiobesuch bei SWR4 hat der Sänger sein neues Album "Willkommen im Club" und viele schöne Erinnerungen mitgebracht.

Erst mit Bro'Sis, später als Solokünstler. Ross Antony hat sein 20-jähriges Musikjubiläum unter das Motto "Willkommen im Club" gestellt. Beim Besuch im SWR4 Studio hat er sich zur Feier des Tages in Schale geworfen.

SWR Markus Palmer

Ross Antony in elegantem Grau

Graues Jacket und Hose, dazu die Tasche mit Anhänger, ebenfalls in Grau – Ross Antony kann auch ganz ohne Glitter: "Ich habe was Schrilles dabei, aber das wollt Ihr nicht sehen, so früh am Morgen". Hätten wir vielleicht doch gerne gesehen, aber die elegante Variante steht dem Morgenmenschen extrem gut.

"Durch meinen Windhund stehe ich immer früh auf. Da laufe ich immer morgens bis zu einer Stunde vor dem Frühstück."

Ross Antony - der deutsche Engländer

Vor gut 23 Jahren ist Ross nach Deutschland gekommen, ohne große Sprachkenntnisse. Mittlerweile hat er die berühmte deutsche Pünktlichkeit adaptiert und träumt in deutscher Sprache, "in perfektem Deutsch", wie er mit einem Lächeln sagt. Der Engländer in ihm käme dann zur Tea-time durch.

"Deutschland hat mich begeistert, aber damals hatte ich kein Bild von Euch."

SWR Markus Palmer

Bro'Sis-Comeback nach 20 Jahren?

"Wir haben überlegt, ob wir ein Comeback machen sollen", erklärt Ross Antony zum 20-jährigen Jubiläum der Casting-Band. Aber man habe sich entschlossen, das nicht zu tun, der Erfolg damals sei zu schön gewesen.

"Es war eine wunderschöne Zeit und es war eine tolle Schule für unser späteres Leben."

Allerdings ganz ohne musikalische Erinnerung an das Jubiläum geht es dann doch nicht. Zusammen mit seinem Ex-Bro'Sis-Kumpel Giovanni Zarrella hat er die Hits "I Believe" und "Do You" neu in einer deutsch-englisch-italienischsprachigen Version aufgenommen.

SWR Markus Palmer

Ross Antonys Doppel-CD zum Jubiläum

"Willkommen im Club", so heißt Ross Antonys Doppel-CD zum Jubiläum. Darauf sind neben seinen Hits wie "Very British" oder "Ich bin was ich bin" auch Versionen seiner Lieblingslieder wie "Nessaja" oder "Tanze Samba mit mir" zu finden.

Natürlich ist er auch als Wetterfrosch Tony Frost aus seinem Auftritt in der Telenovela "Rote Rosen" zu hören ("Summernight Lady").