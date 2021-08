Am 16. August bekommt Holger Bentzien prominenten Besuch im SWR4 Studio. Ross Antony wird zu Gast sein und Ihnen einen fröhlichen und bunten Wochenstart bereiten.

Hier können Sie Ross Antony live im SWR4 Studio sehen

Ross Antony - ein glitzernder Karriere-Rückblick

Sein aktuelles Buch heißt "Gute Laune glänzt und glitzert" und das ist auch das Lebensmotto des Deutsch-Briten. Bunte Anzüge, ein markantes Lachen und immer ein lockerer Spruch auf den Lippen zeichnen Ross Antony aus. In diesem Monat feiert er sein 20-jähriges Bühnenjubiläum und schaut gemeinsam mit SWR4 Moderator Holger Bentzien auf den Karrierestart im Sommer 2001 bei der Castingshow Popstars zurück.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt

Ross Antony ist der Wetterfrosch

Und auch das Wettergespräch am Montagmorgen wird Ross Antony übernehmen, da er als Wetterfrosch in der Serie "Rote Rosen" in diesem Jahr schon Erfahrung als Meteorologe gesammelt hat. Der Kaffee kann also im Schrank bleiben und dafür die Tea-Time mit Ross Antony genossen werden.