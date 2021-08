„Stars und ihre großen Erfolge“ - auf dieser Doppel-LP fanden sich neben Marc Holder weitere Interpreten der damaligen Zeit, die internationale Erfolge gecovert hatten. Mit dabei z. B. Siw Inger „Ich hab’ es gern“ (Original: The Carpenters - Top of the world) oder Ralf Bendix “100 bunte Bänder” (Original: Dawn - Tie a yellow ribbon round the ole oak tree).

SWR EMI -

Bild in Detailansicht öffnen