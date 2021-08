per Mail teilen

Von wegen nur die Liebe spiele eine Rolle im Schlager. Wir haben einige Beispiele aus dem keineswegs immer rosaroten Arbeitsalltag gefunden. Berufe im Schlager, vom Gärtner bis zum Arzt.

Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt...

"Ärmel hoch, jetzt geht’s richtig los", ließ Bundeskanzler Helmut Kohl nach der Bundestagswahl am 06. März 1983 über eine große Boulevardzeitung verkünden. Im Schlager wurde Dank der Band "Geier Sturzflug" ebenfalls in die Hände gespuckt und kräftig angepackt. Deren "Bruttosozialprodukt" nistete sich in den Gehörgängen ein und belegte vor rund 30 Jahren wochenlang den 1. Platz der Hitparade.

Politik mal lustig

Als 1982 "Geier Sturzflug" debütierten, kam die Band nebst dem "Bruttosozialprodukt" für die Plattenfirma gerade zur rechten Zeit. Wovon sie sangen passte zur erwarteten politischen Wende und schien ein vielversprechender Hit zu werden. Es handelte sich um keinen ernsten Polit-Song, hatte aber sehr wohl ein politisches Thema zum Inhalt. Mit makaber-munteren Sprüchen klärte das Lied den Zuhörer darüber auf, wer in unserem Lande auf welche Weise zur Steigerung des Bruttosozialprodukts beiträgt. Ganz neu war das Lied nicht, denn Friedel Geratsch, der Gründer der "Geier" hatte bereits 1977 den Titel geschrieben. Zusammen mit einem Musikerkollegen hatte er das Stück als Duo "Dicke Lippe" erstmals aufgenommen.

Karel Gott unter Tage dpa Bildfunk dpa Bildfunk - Wilhelm Bertram

Der Start war eher verhalten

Der persönliche Beitrag der Bandmitglieder zum Wirtschaftsaufschwung des Landes war eine gelungene Premierenvorstellung. Seitens des Rundfunks war die Reaktion auf diese Neuheit jedoch zunächst etwas verhalten und wurde kaum gespielt. Hinsichtlich der bevorstehenden Bundestagswahl wollte man mit dem Titel während des Wahlkampfes in kein Fettnäpfchen treten. Danach änderten sich die Ansichten. Der ironische Song über die Arbeitsmoral der Deutschen klang stündlich aus dem Äther und belegte die vordersten Plätze der Charts.

Auf Anhieb ein Erfolg im Fernsehen

Das Klagelied aller Arbeitnehmer kam von Gunter Gabriel: „Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld“. SWR Hansa (Coverscan) -

Das Fernsehen lud die Gruppe in die attraktivsten Sendungen ein. In der ZDF-Hitparade erklommen sie mühelos wiederholt das Siegertreppchen und sensationelle Plattenverkäufe waren zu verbuchen. Rund 600.000 Bundesbürger folgten dem Aufruf der Band zur Belebung der Staatsfinanzen und legten gerne bare Münze auf den Ladentisch, um die Platte zu erstehen. Nicht nur den Wirtschaftspolitikern lachte das Herz im Leibe, auch Friedel Geratsch & Co. freuten sich: für "Bruttosozialprodukt" gab es eine goldene Schallplatte.

Schaffe, Schaffe, Häuslebaue...

"Packen wir’s an" - dieses Motto fand im deutschen Schlager immer wieder Eingang. Zahlreiche Autoren schrieben pfiffige Beiträge um und über das Berufsleben oder Berufsgruppen. Schon 1930 setzte der Sänger und Komiker Otto Reutter dem "gewissenhaften Maurer" ein musikalisches Denkmal. Manuela sang vom "schwarzen Mann auf dem Dach" und Reinhard Mey ganz bodenständig von Müllmännern und vom Klempner. Peter Alexander schilderte humorig den Alltag in der "Firma" und Katja Ebstein klagte über die zahlreichen Überstunden des Geliebten mit der Feststellung "Dann heirat’ doch Dein Büro".