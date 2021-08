Wind und Wellen, Häfen, fremde Länder, Geschichten um und über die Seefahrt - das waren verlässliche Zutaten in den 1950er und 1960er Jahren, um Schlagerfreunde anzusprechen. Gerade die Seefahrerromantik war für viele Menschen die geeignete Traumwelt, um der tristen Nachkriegszeit zu entfliehen.

Nachdem es sich in der Realität kaum jemand leisten konnte eine Reise um die Welt anzutreten, fand die Umrundung des Globus eben ersatzweise auf dem rotierenden Plattenteller statt.

„Über sieben Meere“ - Eine Sammlung der schönsten Seefahrerlieder

Eine ganze Reihe von Musikschaffenden war auf maritime Klänge geradezu abonniert und in diesem Genre überaus erfolgreich. Man denke beispielsweise an Lolita, Liselotte Malkowsky, Freddy Quinn, die „Blauen Jungs“ oder Richard Germer. Aber es gab auch „Gastarbeiter“, die nur zur Stippvisite „an Bord“ gingen. Auf dem Sublabel der EMI Electrola „Die Volksplatte“ erschien Ende der 1960er Jahre eine Langspielplatte, die mit „Über sieben Meere“ betitelt war und einige Unikate als Fracht hatte.

Sogar Rex Gildo segelte musikalisch nach Jamaika

Die Industrie ist und war bei Kopplungen darauf bedacht, neben Topkünstlern auch Stars aus der zweiten Garde unterzubringen. Diese Strategie wurde bei „Über sieben Meere“ großzügig ausgelegt, denn abgesehen von Lale Andersen und dem singenden Seemann Heino Conty, der durch die Fernsehshow „Haifischbar“ in den 1960er Jahren sehr populär wurde, fehlten die echten Seefahrer-Ikonen, die dem Thema gerecht wurden. Stattdessen gehörten Margret Fürer, Rex Gildo oder Fred Bertelmann zur weiteren Besatzung, in deren Repertoire sich ansonsten eher weniger Piraten, Hafenbräute oder Klabautermänner fanden.

Hanna Dölitsch: von den Beatles ausgebremst

Die restliche Mannschaft bestand aus Solisten und Ensembles, die bestenfalls nur noch Insidern ein Begriff sind. Hanna Dölitsch gebührt hierbei besondere Aufmerksamkeit. Ab Anfang der 1960er Jahre nahm sie eine ganze Reihe Singles auf. 1962 erschien „Das Meer ist seine große Liebe“ - ein Lied, welches das Zeug zum großen Hit hatte. Dennoch verschwand die Platte mehr oder weniger in der Versenkung, da die Plattenfirma mit der Auslieferung Schwierigkeiten hatte. Die „Beatlemania“ war ausgebrochen und die Presswerke hatten die Order, die Nachfrage nach Platten der „Fab Four“ als oberste Priorität zu behandeln….

„Heimweh nach der Südsee“ hatten die „Juniors“

Franco Bussmann gehörte zu den Luzerner Singknaben und beherrschte mehrere Instrumente. Ab 1964 spielte er bei den Dorados, später war er Gitarrist bei Hazy Osterwald und spielte auch in der Band von Jochen Brauer.

Die Langspielplatte bringt darüber hinaus noch ein Wiederhören mit den „Juniors“ (Franz „Franco“ Bussmann & Marco Frei), einem Gesangsduo aus der Schweiz, das in den Jahren 1961-63 bei Columbia unter Vertrag stand. Die Schlussbilanz listet immerhin insgesamt fünf Singleveröffentlichungen, darunter das hier vertretene „Heimweh nach der Südsee“.

Gute Verkaufschancen gab es auch in Übersee

Eine bunte Mischung also, die diese Langspielplatte nicht nur interessant machte sondern auch zum Exportartikel werden ließ. Capitol Records brachte sie innerhalb der Serie „Capitol of the world“ in Amerika unter dem Titel „Songs of the seven seas“ heraus. Vermutlich rechnete man sich nach dem grandiosen Amerika-Erfolg von Lolita’s „Seemann, Deine Heimat ist das Meer“ und der Tatsache, dass in Amerika viele Deutschstämmige ihr neues Zuhause fanden, Verkaufschancen aus. Die Reise „von Jamaika nach Shanghai und wieder zurück nach Hamburg“ (Original Plattentext) erschien in Übersee in der fast identischen Titelzusammenstellung der deutschen Pressung. Lediglich drei Titel fanden keine Verwendung.

Insgesamt war die Platte eher ein Flop

„Über sieben Meere“ gelang es weder in den USA noch bei uns, in der Hitparade Oberwasser zu bekommen. Die Platte ging vielmehr mit Mann und Maus in den Tiefen des Archivs unter. Nur eine kleine Handvoll der verwendeten Titel wurde viele Jahre später geborgen und auf CD wieder zugänglich gemacht.

Unsere Bildergalerie zeigt die deutsche und die amerikanische Pressung. Ergänzt wird sie durch nahezu alle Original-Single-Schallplatten, die auf der Produktion Eingang fanden und zwischen 1959 und 1964 veröffentlicht wurden.