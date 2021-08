Dieter Thomas Heck ist ein Allrounder, der mit seinen Sendungen nicht nur Rundfunk- sondern auch Fernsehgeschichte schrieb. "Hier ist Berlin" - mit diesen Worten eröffnete er 183mal die ZDF-Hitparade. Wir schauen zurück auf ein erfolgreiches Leben für den Schlager.

Das Stottern hat Dieter Thomas Heck "weggesungen"

Der Schnellsprecher Heck begann als Kind nach einem Bombenangriff zu stottern. Um das Handicap wieder loszuwerden, las er halblaut die Tageszeitung und begann zu singen: "Ich kannte wahrscheinlich alle Schlager, die damals im Radio gespielt wurden. Ich trällerte sie nach, nahm sie auf, hörte es wieder ab und tatsächlich bekam ich meine Sprache allmählich in den Griff."

Und dann fiel plötzlich ein Interviewgast aus...

Das Vorbild: René Carol Imago Imago -

Dieter Thomas Heck wurde Mitglied einer Combo, der Sänger René Carol war sein großes Vorbild. Neben seiner Ausbildung zum Autoverkäufer nahm er Gesangsunterricht, bekam dabei auch die richtige Atemtechnik vermittelt und konnte sein Stottern ablegen. Als 1958 Peter Frankenfeld im Fernsehen seine Talentshow "Toi, Toi, Toi" startete, war der junge Carl-Dieter mit dabei. Doch vor Lampenfieber vergaß er den Text und füllte die entfallenen Passagen mit viel "la la la" so überzeugend, dass er einen Plattenvertrag bekam.

In Baden-Baden - Dieter Thomas Heck SWR SWR -

Mittlerweile arbeitete er bei einem Musikverlag als "Promoter" und sprang bei einem Arbeitsbesuch im damaligen Südwestrundfunk in Baden-Baden für einen ausgefallenen Interviewgast ein. Dieter Thomas Heck machte das so gut, dass er vom Fleck weg engagiert wurde. Am 16. November 1963 war er zum ersten Mal mit seiner Sendung "90 Minuten mit Dieter Heck" im Programm zu hören. Damit hatte er seine wahre Passion, das Moderieren, gefunden.

Die "Bravo"-Leser stimmten für "Thomas"

Camillo Felgen von Radio Luxemburg engagierte ihn für seine Urlaubsvertretung, aus der schnell ein festes Engagement wurde. Weil es bei Radio Luxemburg aber bereits einen Radiosprecher namens Dieter (Dieter Weidenfeld, später der Manager von Howard Carpendale und Matthias Reim) gab, rief die Jugendzeitschrift "Bravo" seine Leser auf, einen neuen Namen für den Plattenplauderer zu finden. Die Wahl fiel auf "Thomas". Den Namen behielt er fortan bei.

Mitte der 60er Jahre zog er weiter nach Saarbrücken zur Europawelle Saar. Er wollte dem deutschen Schlager ein Forum geben und rief die "Deutsche Schlagerparade" ins Leben - die allererste Hörer-Hitparade, die nur Schlager deutschsprachiger Autoren beinhaltete. Die Sendung geriet sofort zu einem großen Publikumserfolg. Das ZDF war überzeugt, dass dieses Konzept auch im Fernsehen funktionierte und am 18. Januar 1969 wurde erstmals die "ZDF-Hitparade" ausgestrahlt.

Die ZDF-Hitparade wurde sein "Kind"

Dieter Thomas Heck moderiert die Hitparade Imago Imago -

Die Sendung war sofort ein Riesenerfolg, wenn auch die Presse nach der ersten Ausstrahlung meckerte: "Die Sänger flüsterten - der Showmaster schrie". Dieter Thomas Heck förderte das oft vernachlässigte Schlager-Genre und deren Stars, entdeckte neue Talente und machte sie einem breiten Publikum bekannt. "Ich liebte diese Sendung, ich konnte mich ganz mit ihr identifizieren."

Die Kalbsknochensänger - Scherze unter Freunden

Viele persönliche Freundschaften entwickelten sich, es hatte etwas von einer "großen Familie", in der man auch zu allerlei Scherzen aufgelegt war - wie z. B. die Sache mit dem Kalbsknochen, den Cindy & Bert ihm in den Wagen packten. "Bert hat an der Grenze angerufen und den Zöllnern gesagt: Da kommt ein Auto aus der Schweiz mit einer deutschen Nummer. Der Fahrer hat einen Bart, aber der ist angeklebt, seien Sie vorsichtig. Und in dem Auto sitzt Dieter Thomas Heck und der hat im Kofferraum einen Kalbsknochen, in dem Rohdiamanten versteckt sind."

Die "Kalbsknochen-Sänger" Cindy & Bert Imago Imago/United Archives -

Der Plan misslang und Heck "rächte" sich in seiner Moderation: "Als Cindy & Bert ihren allerersten großen Fernsehauftritt hatten, aßen sie davor noch eine Kalbshaxe. Und weil der Auftritt so gut lief, versprachen sie einander, von nun an den Kalbsknochen als Andenken immer mitzunehmen." Er präsentierte das Utensil dem Publikum und erläuterte "Von Freunden werden Cindy & Bert nur noch die Kalbsknochensänger genannt." Das Duo konnte vor Lachen kaum seinen Auftritt absolvieren…

Für viele Jahre bildete die "Hitparade" den Mittelpunkt seiner Karriere. Ein besonderes Merkmal war, in 30 Sekunden Abspann alle Mitwirkenden der Sendung zu nennen und sich selbst zu verabschieden. Parallel hierzu moderierte er weiterhin im Hörfunk (u. a. "Vom Telefon zum Mikrofon"), schauspielerte (u. a. "Praxis Bülowbogen"), präsentierte im ZDF das "aktuelle Sportstudio" und zahlreiche Shows wie "Die Pyramide".

Dieter Thomas Heck stand immer zum Schlager

Dieter Thomas Heck ist gerührt... Imago Imago -

Bei alledem war sein Engagement für den deutschen Schlager beispiellos. Er erfand die Verleihung der "Goldenen Europa" des Saarländischen Rundfunks und später die "Goldene Stimmgabel", einer Art "Grammy der deutschen Musikszene". Selbst die legendären "Deutschen Schlagerfestspiele" belebte er kurzzeitig neu. 2008 erhielt er für herausragende Verdienste um die deutschsprachige Musik den "Echo".

Nach seinem Abschied von der "Hitparade" konzentrierte er sich auf die Präsentation festlicher Abendgalas. Mit seinen Sendungen zur Primetime erreichte er ein Millionenpublikum. Oft verband er hierbei Unterhaltung mit Wohltätigkeit: ob Welthungerhilfe oder Deutsche Krebshilfe - er wurde nicht müde, für Menschen in Not Spenden zu sammeln. Er rief eine Stiftung ins Leben, die benachteiligte Kinder in Estland unterstützt. Für sein großes soziales Engagement erhielt er 2009 das Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland.

Dieter Thomas Heck mit Ehefrau Ragnhild (2015) Imago Imago -

In der Sendung "Melodien für Millionen", die er mit erdacht und 42mal moderiert hatte, gab er 2007 seinen Abschied von der Bühne bekannt. Anfang 2017 nahm er die "Goldene Kamera" für sein Lebenswerk in Empfang. Am 23. August 2018 starb Dieter Thomas Heck in Berlin.

"Ich bin dankbar, dass ich die Glanzzeit des Fernsehens miterleben durfte, als man noch große Sendungen mit Orchester und Ballett machte." Auf die Frage "Als was möchten Sie in Erinnerung bleiben?" antwortete er in einem Zeitungsinterview: "Als sympathischer Mensch." Ohne Zweifel ist ihm dies geglückt.

