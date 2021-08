Peter Frankenfeld moderierte 1973 im ZDF die Evergreen-Gala „Der Wind hat mir ein Lied erzählt“. Neben „Ich hab’ mich so an Dich gewöhnt“ sang Bully Buhlan in der Sendung auch sein Erfolgsduett „Es liegt was in der Luft“. Das Doppelalbum zur Sendung zeigt ihn auf der Coverabbildung in vorderster Reihe neben seiner Duettpartnerin Mona Baptiste und Peter Alexander.

SWR Polydor (Coverscan) -

