Sieben Stunden am Tag probten die Musiker in Kurt Edelhagens Orchester, um jene Präzision zu erreichen, die der Orchesterchef mit der dicken Hornbrille verlangte. Seine Arbeit verschaffte ihm höchste Anerkennung und ruinierte seine Gesundheit. Seine erste Goldene Schallplatte jedoch kam sehr spät und war eine olympische Leistung.

Jazz war seine Leidenschaft und auch die seiner Musiker. Mit Fleiß und Disziplin formte er seinen Klangkörper. Gelegentlich hat man ihn sogar den "deutschen Stan Kenton" genannt. Der "Spiegel" beschrieb die Arbeit mit seinen Musikern als "präzise wie die Preußen": durchschnittlich sieben Stunden Probenarbeit täglich, immer noch größerer Präzision und rhythmischer Akkuratesse standen auf dem Plan. Weit über hundert Solisten gingen um der Sache willen durch die harte Schule des Kurt Edelhagen. Sie konnten allesamt bescheinigen, dass der Mann mit der dick umrandeten Hornbrille weitaus höhere Anforderungen stellte, als die Arbeit in einem Sinfonieorchester. Edelhagens Grundsatz lautete: "Wir müssen von unseren Proben bis hin zur Geschäftsführung absolut seriös sein".

Die Feuerprobe im Pariser "Salle Pleyel"

"Abwarten, abwarten!" sagten die Pariser Jazz-Experten, als Kurt Edelhagen mit seinem Orchester im "Salle Pleyel", dem einzigen großen symphonischen Konzertsaal der Weltmetropole, gastierte. Die Besucher der Veranstaltung glauben nicht recht daran, dass die Band des jungen Westfalen "Europas führendes Jazzorchester" ist. Sie waren ein grausames Publikum: jeder Solist, der nicht gefiel, musste mitten im Stück aufhören. Die Zuhörer schossen mit Platzpatronen, ließen Sirenen heulen und Luftballons steigen. Edelhagens Konzert wurde ein voller Erfolg…

Ein kurzer heftiger Ausbruch förderte die Konzentration

Überliefert sind Einblicke in seine Probenarbeit: oft brauchte Edelhagen zu Beginn irgendetwas, über dem er sich abreagieren konnte. Meist war einer der Musiker sein Opfer. Ein kurzer, aber heftiger Ausbruch war die Folge. Dies schien Voraussetzung dafür zu sein, dass die anschließenden Proben in absoluter Ruhe und Ausgeglichenheit vonstatten gingen. Der "Spiegel" berichtete: "Wenn Edelhagen mit seinem Taktstock abschlägt, wissen die Musiker meist schon von allein, weswegen. Er kann ein Dutzend Mal hintereinander abklopfen, ohne ein Wort zu sagen, auch ohne das geringste Zeichen von Ungeduld".

Der Jazzmusiker Kurt Edelhagen mit seinem Orchester im Frühjahr 1972 in München dpa Bildfunk picture-alliance / dpa

Die Tanzmusik für's tägliche Brot

"Wer ist auf die glorreiche Idee gekommen, dem einzelnen Tag nur 24 Stunden zu genehmigen?" – fragte Kurt Edelhagen einen Zeitungsreporter. Verständlich, denn neben den zeitaufwändigen Proben kamen zahlreiche Schallplatten- und Rundfunkaufnahmen hinzu, ebenso Gastspiele, Tourneen und die Arbeit für den Film. Der leidenschaftliche Jazzer bekannte freimütig: "Unser Geschäft ist Tanzmusik. Von der Tanzmusik müssen wir leben, damit wir Jazzmusik spielen können".

Die erste Professur für Jazz

Als sein Engagement in Baden-Baden zu Ende ging und Edelhagen 1957 dem Ruf zum Westdeutschen Rundfunk folgte, wurde ihm noch eine ganz neue Ehre zuteil: die Staatliche Hochschule für Musik in Köln hatte als erste Hochschule der Welt einen Kursus für Jazzmusik eingerichtet. Mit der Leitung wurde Kurt Edelhagen beauftragt, der so zum ersten "Jazzprofessor" ernannt wurde. Von 1958 bis 1963 war er dort als Dozent tätig.

Ein ungesundes Leben

Kurt Edelhagen 1966 in Berlin picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Trotz seiner hervorragenden Arbeit blieben Kurt Edelhagen Auszeichnungen und Ehrungen in Form von goldenen Schallplatten oder Hitparadenplatzierungen verwehrt. Auf den Punkt gebracht sagte der Vollblutmusiker: "Der Name Kurt Edelhagen war bisher noch nie identisch mit Plattenerfolg". Über viele Jahre war er dem Bigband-Jazz verschworen und hatte sich vor der Tanz- und Unterhaltungsmusik so gut als möglich gedrückt. Das Umdenken kam nach einer schweren gesundheitlichen Krise im Jahr 1969, bei der er um Haaresbreite sein Leben verlor. "Ich habe nur gearbeitet und alles geliebt, was ein bisschen über den Rahmen ging: guten Whisky, schwere Weine..." Eine Leberzirrhose im fortgeschritten Stadium erforderte eine Zäsur.

Das Comeback zur Olympiade

Das Comeback von Kurt Edelhagen kam 1972 - kurioserweise allerdings mit keiner Jazzproduktion sondern mit Volksmusik und Folklore. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in München sollte für ihn ein Triumph sondergleichen werden. Das Nationale Olympische Komitee hatte ihm den Auftrag erteilt, die Eröffnungsmusik zu gestalten. 90 Minuten lang spielte er neu und poppig arrangierte chinesische, arabische und südamerikanische Musik - ebenso wie "Kalinka", "Tiritomba" oder "Horch, was kommt von draußen rein".

Der Jazzmusiker Kurt Edelhagen (l), Arrangeur der Einzugsmusik für die Eröffnung der Olympischen Spiele 1972 in München, bei einem persönlichen Empfang im September 1972 von Bundespräsident Gustav Heinemann. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa

Kurt Edelhagen erinnerte sich: "Als Rainier von Monaco in der Ehrenloge so richtig schön im Takt mitklatschte, wusste ich endgültig, dass ich mit dieser Musik richtig lag". Weltweit stießen die Einzugsmusiken auf positive Resonanz und etliche Staatsoberhäupter brachten ihren Dank und Glückwünsche in Briefform zum Ausdruck. Eine Goldmedaille erhielt Kurt Edelhagen zwar nicht, aber nach jahrzehntelanger harter Arbeit konnte er seine erste goldene Schallplatte in Empfang nehmen.