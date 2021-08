Die Anfänge von Nina & Mike waren von Cover-Versionen gespickt: "Lola" von den Kinks, "Me and you and a dog named Boo" von Lobo oder dann 1972 die Frage "Was wird sein in sieben Jahren", im Original von Zager & Evans "In the year 2525". Soviel Weitblick brauchte es allerdings nicht, denn bereits ein Jahr später bescherte dem singenden Ehepaar die Zusammenarbeit mit Jack White den Superhit "Fahrende Musikanten", der sie endgültig zu Spitzenstars der einheimischen Schlagerriege werden ließ.

SWR Ariola (Coverscan) -

Bild in Detailansicht öffnen