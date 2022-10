Datum: Samstag, 15. Oktober 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Phoenixhalle im Römerkastell

Naststr. 43-45

70376 Stuttgart

Lageplan

Mehrere Jahre lange wurde Vanessa Mai von Kameras für die Dokumentation "MAI time is now" begleitet. Schon vor der Veröffentlichung am 20. Oktober zeigen wir die Doku am 15.10. um 19 Uhr für alle Gewinnerinnen und Gewinner auf dem SWR4 Festival. Die Sängerin wird höchstpersönlich dabei sein und und tiefe Einblicke geben in ihr Leben zwischen zwischen Erfolg, Enttäuschung und Rampenlicht im Musikbusiness.