Annemarie Eilfeld mit Himmel und Hölle

Annemarie Eilfeld war einst die jüngste Rock- und Popsängerin Deutschlands.

2009 startete sie nach DSDS mit zahlreichen Engagements als Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin eine mehr als erfolgreiche Karriere. Jetzt nimmt sie bringt uns mit ihrem neuen Song mit "Himmel + Hölle" zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle: "Er beschreibt die ganz klassische On-Off-Beziehung, wie sie so viele von uns kennen. Und das mit all ihren Facetten", sagt die Sängerin. Eine atmosphärische Spannung zu Beginn entwickelt sich zum Discogroove eines modernen deutschen Schlagers, und Annemarie Eilfeld verrät uns schließlich sogar, was es da wirklich gibt, zwischen "Himmel + Hölle" … aber dazu sollte man den Song besser hören…