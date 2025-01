SWR4 Konfetti Hit-Marathon: So funktioniert das Abstimmen!

1. Schritt: Titel wählen

Insgesamt können Sie für bis zu vier Titel stimmen.

Um einen Song zu wählen, geben Sie in den oberen Suchschlitz Teile des Interpreten und/oder des Titels ein. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto genauer wird Ihr Titel gefunden und angezeigt. In viele Lieder können Sie auch reinhören. Das geht, wenn das Dreieck auf dem Play-Knopf vor dem Titel grün ist und Sie da drauf klicken.

Um den Hit in Ihre Wunschliste zu übernehmen, klicken Sie einfach auf das Herz hinter dem Lied. Das Herz wird rot und das Lied wandert in Ihre Auswahl. Dass Titel in Ihrer Auswahl sind, zeigt das schwarze bzw. rote Herz neben der Suchleiste an und die Nummer dabei verrät, wie viele Titel Sie bereits ausgewählt haben. Danach können Sie den nächsten Wunschtitel suchen und auf die gleiche Art der Wunschliste hinzufügen.



Haben Sie alle Titel zusammen, kommen Sie durch einen Klick auf "Weiter" zum zweiten Schritt der Abstimmung.

Der Titel ist nicht dabei?

Selbstverständlich haben wir versucht, unsere Musikdatenbank so vollständig wie möglich zu gestalten. Trotzdem kann es vorkommen, dass Sie einen Ihrer Lieblingshits nicht finden. In diesem Fall können Sie selbst einen Song hinzufügen. Dazu klicken Sie am Ende der Ergebnisliste auf den Button "Schlagen Sie Ihren eigenen Titel vor".

Dort können Sie den entsprechenden Song mit Interpret*in eintragen und dann mit "Übernehmen" in Ihre Wunschliste aufnehmen.

2. Schritt: Wunschliste bearbeiten

Sie haben alle Titel zusammen und wollen direkt abstimmen? Dann drücken Sie einfach auf das Feld "Auswahl abschicken" rechts neben der Suchleiste und weiter geht's mit Schritt 3.

Sie wollen Ihre Wahl noch mal prüfen? Der Herz-Button neben der Suchleiste führt zur Liste mit Ihrer Songauswahl. Die Zahl neben dem Herz zeigt, wie viele Lieder bisher auf Ihrer Auswahlliste stehen. Klicken Sie auf das Herz, können Sie Ihrer Auswahl den letzten Schliff geben.

Hier können Sie Titel löschen und neue Titel über die Suchfunktion wieder hinzufügen.

Die Reihenfolge Ihrer Wunschtitel spielt keine Rolle.

Wenn die Wunschliste stimmt, klicken Sie bitte auf "Weiter" um Ihre persönlichen Daten einzugeben.

3. Schritt: Persönliche Daten / Wunschliste abschicken

Bevor Sie Ihre Wunschliste abschicken, benötigen wir noch ein paar persönliche Angaben von Ihnen. Felder, die mit "*" gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Die Informationen benötigen wir für die Stimmenverarbeitung.

Bitte bestätigen Sie uns noch mit einem Häkchen vor dem Abschicken, dass Sie unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen gelesen haben.

Sie haben hier auch die Möglichkeit an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem Sie ein SWR4 Digitalradio gewinnen können. Setzen Sie dafür das entsprechende Häkchen und Sie nehmen automatisch an der Verlosung teil.

Sollten Sie das Häkchen beim Gewinnspiel setzen, müssten Sie uns per gesetztem Haken auch dafür die Teilnahmebedingungen bestätigen.

Klicken Sie dann auf "Senden"! Fertig!

Wichtig!

Nach dem Abschicken erhalten Sie von uns eine Bestätigungs-E-Mail. Bitte schauen Sie in Ihr Postfach. Sollte keine E-Mail von uns in Ihrem Eingang gelandet sein, schauen Sie in Ihren Spam-Ordner. Um die Abstimmung abzuschließen, klicken Sie auf den Link in der E-Mail. Nur dann werden Ihre Stimmen gezählt. Bitte beachten Sie: Pro E-Mail-Adresse können Sie nur einmal abstimmen! Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer benötigt eine eigene E-Mail-Adresse. Der Teilnahmezeitraum ist vom 2.2.2024, 6 Uhr, bis 8.2.2024, 9 Uhr.