Sängerin Anita Hofmann geht jetzt auch eigene Wege ohne Alexandra

Seit 34 Jahren steht Anita Hofmann mit ihrer Schwester Alexandra auf der Schlagerbühne. Zeit für sie, sich jetzt auch eigenen Projekten zu widmen, sei es in der Musik oder als Radio-Moderatorin.

Schlagersängerin Anita Hofmann hat Solo-Pläne als Musikerin, aber sie gibt Entwarnung: "Anita und Alexandra Hofmann gibt es weiterhin als Duo." Auch einen eigenen Instagram- und Facebook-Account hat sie inzwischen eröffnet, wo ihre Fans mehr Anita bekommen als bisher.

Anita und Alexandra Hofmann stellen sich neuen Aufgaben

In der Coronazeit hat sich einiges verändert bei den Schwestern, erzählt Anita im SWR4 Interview. "Alexandra hat eine Event-Firma gegründet. Ich durfte im Radio das Moderieren lernen." Beide wollten neben ihrer Arbeit als Gesangsduo noch die Möglichkeit haben, andere Dinge zu machen als nur Schlager.

Anita Hofmann kam zum Radio, weil ihr Freund und künftiger Ehemann Programmchef und Moderator beim Radiosender Neckaralb Live ist.

Anita Hofmann moderiert eigene Radiosendung

Die Sängerin hat die Corona-Zeit genutzt und in der Redaktion gelernt, wie man Töne schneidet und Interviews führt. Für sie war das eine völlig neue Erfahrung:

"Normalerweise bin ich immer diejenige, die interviewt wird. Und im Studio diese tausend Knöpfe zu bedienen, das hat richtig Spaß gemacht."

Inzwischen hat Anita ihre eigene monatliche Radiosendung für deutsche Musik.

Seit 34 Jahren stehen die Schwestern Anita und Alexandra Hofmann schon gemeinsam auf der Bühne und sind mit ihren Schlagern sehr erfolgreich. picture-alliance / Reportdienste Eibner-Pressefoto | Neis

Mitten in den Vorbereitungen für die Hochzeit

Im Moment beschäftigt sich Anita Hofmann nicht nur mit ihrer Musik und dem Radio, sie wird diesem Sommer ihren Freund Christian Filip heiraten und da gibt es noch so einiges zu tun.

"An was man da so alles denken muss. Es ist unfassbar. Ich kann jetzt verstehen warum es Berufe wie Weddingplaner gibt."

Anita Hofmann plant viele Überraschungen für Gäste und Fans

Nicht nur für Anita und Christian soll die Hochzeit ein unvergesslicher Tag werden, sondern auch für ihre Gäste und Anitas Fans. "Wir haben einen Weg gesucht, wie wir es schaffen auch die Fans einzubinden." Soviel sei schon verraten: Das angehende Brautpaar hat zwei Orte gefunden, an denen gefeiert wird. Und Anita macht es spannend:

"Wir haben uns auch ganz viele Überraschungen für unsere Gäste und die Fans einfallen lassen. Teilweise weiß das nicht mal meine Mama. So Top Secret ist es."

Am 30. Juli sollen die Hochzeitsglocken läuten. Für die Schlagersängerin ist es die erste Ehe. "Ich bin auch super nervös. Ich bekomme jetzt schon Schnappatmung wenn ich mir nur vorstelle, dass es losgeht und ich ihn erst sehe, wenn ich in die Kirche reinlaufe. Ich glaube, ich hab dann einen Herzstillstand."