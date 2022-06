Andreas Gabalier ist live bei SWR4 BW im Studio

per Mail teilen

Der österreichische Sänger Andreas Gabalier ist am Dienstag um 14 Uhr live zu Gast bei SWR4 im Studio und bringt sein neues Album "Ein neuer Anfang" mit, welches am 17. Juni 2022 erscheint.

Livestream auf SWR4 am Dienstag

Am Dienstagnachmittag (14.06.22) ist Andreas Gabalier ab 14 Uhr im SWR4 Studio zu Besuch. Im Live-Interview erzählt der selbsternannte "Volks-Rock'n'Roller", wie er sich nach zwei absolut entspannten Jahren wieder auf den Trubel im Rampenlicht und auf große Livekonzerte vorbereitet. Und zum aktuellen Titel "Bügel dein Dirndl gscheit auf" wird er schonmal die Geschichte verraten, wie es zu diesem Thema und zum Text gekommen ist, bevor der Sänger am Abend dann sein komplettes, neues Album einer kleinen SWR4 Gewinnergruppe präsentieren wird. Alles weitere über Andreas Gabalier und seinem neuen Album "Ein neuer Anfang" erfahren Sie alles in dieser Woche bei SWR4.

Das neue Album "Ein neuer Anfang"

Der Sommer 2022 wird ein neuer Anfang für Andreas Gabalier. Sein anstehendes Album "Ein neuer Anfang" kommt auf den Markt und der Schlagerstar tritt nach über zwei Jahren Pause endlich wieder auf großen Bühnen auf. Am Freitagabend senden wir die komplette Albumpräsentation für Sie ab 18 Uhr im Radio.