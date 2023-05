Für Andrea Berg steht ein Sommer mit vollem Terminkalender an. Neben dem "Heimspiel" im Juli spielt sie ab Anfang Juni eine große Open Air Tournee. Was sie in den kommenden Wochen alles erwartet, verrät sie bei Jörg Assenheimer am Freitag, den 5.5., von 8 bis 9 Uhr im Studio.

Mitte Juli herrscht in Aspach immer ein positiver Ausnahmezustand. Zu den dreitägigen "Heimspiel"-Konzerten von Andrea Berg kommen Fans aus aller Welt und können sich über die vielen Künstler mit ihren exklusiven Gastauftritten freuen. Wochenlang wird geprobt, geplant und Vorfreude verbreitet. Das Großevent im heimischen Stadion reicht Andrea Berg im Sommer 2023 aber nicht aus. Am 9. Juni startet sie in den Open Air Sommer mit Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am 3. September findet dann das Abschlusskonzert am Deutschen Eck in Koblenz statt. Wie Andrea Berg bei so vielen Terminen entspannt durch den Sommer kommt, erfahren Sie am Freitag, den 5.5., ab 8 Uhr live bei SWR4.