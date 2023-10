Ohne Anita: Alexandra Hofmann präsentiert erstes Solo-Album "Grün"

Alexandra Hofmann stellt ihr neues und erstes Solo-Album "Grün" bei SWR4 im Studio vor. Zum ersten Mal präsentiert die Sängerin ohne Schwester Anita ihre Lieder und spricht mit SWR4 Moderator Matthias Methner über die Geschichten dahinter.

Alexandra Hofmann und das neue Album "Grün"

Alexandra Hofmann und SWR4, das passt einfach zusammen. Sie ist eine der bekanntesten Künstlerinnen aus Baden-Württemberg und ihr neues Album heißt wie die SWR4 Senderfarbe: "Grün". Zur Albumpräsentation kam Sie passend in grünem Oberteil ins SWR4 Studio.

Erstes Solo-Album ohne Schwester Anita

Seit ihrer Kindheit steht Alexandra Hofmann gemeinsam mit ihrer Schwester Anita auf der Bühne. 2022 kam dann die Trennung — die Schwestern gehen seither getrennte Wege. Mit dem neuen Album "Grün" bricht im Jahr 2023 für Alexandra eine neue Zeit an.

"In der Coronazeit haben Anita und ich beschlossen, dass jede von uns jetzt auch Soloprojekte angeht. Es ist noch ein bisschen ungewohnt alleine unterwegs zu sein und ich bin echt sehr aufgeregt. Ich habe noch nie was nur für mich gemacht, sondern immer fürs Duo, für die Familie und die Kinder."

Warum die Schwestern getrennte Wege gehen, hat Alexandra Hofmann hier in Assenheimers Promitalk erzählt.

Lieder für die gute Stimmung

Die Lieder auf dem neuen Album von Alexandra Hofmann sind vielfältig und abwechslungsreich produziert. Eines haben sie aber alle gemeinsam, sie verbreiten eine positive Stimmung und sind von Alexandra Hofmann als Mutmachlieder gedacht. Das Lied "Mach's für dich" wurde im Sommer 2023 veröffentlich und zeigte die gute Laune des Albums schon deutlich.

“Mit diesem Song möchte ich die Menschen dazu ermutigen, dass sie ihr eigenes Leben leben und ihre Träume verwirklichen. Das Gerede der anderen blockiert einen oft, doch darauf sollte man nicht hören.“

Darum heißt Alexandra Hofmanns neues Album "Grün"

Der Titel des Albums "Grün" ist nicht nur gewählt, weil er gut zu SWR4 passt. Alexandra Hofmann geht es vor allem um die Bedeutung der Farbe.

"Grün steht für Vitalität, für Lebensfreude und für Hoffnung. Und egal wie schwierig eine Situation ist, ich sehe nicht schwarz, ich sehe immer grün."

Die Sängerin ist sehr spirituell und hat sich ihren Alltag und ihr Leben so gestaltet, dass sie mit viel positiven Dingen umgeben ist. Dazu passen auch die kleinen Sprüche, die im Booklet des Albums zu jedem Lied zu lesen sind.

Alexandra singt in vielen Sprachen

Dass Alexandra Hofmann neben dem Gesang auch viele Instrumente spielt, kennen die Fans von den Konzerten mit ihrer Schwester Anita, die ebenfalls solo weitermacht. Auf ihrem Soloalbum überrascht Alexandra jetzt auch noch mit mehreren Sprachen, in denen die Lieder gesungen sind. Mit "Sara perche ti amo" hat sie den großen Hit von Richi e Poveri neu interpretiert. Mit "The Best" ist eine Hommage an Tina Turner zu hören und für "Lights of Freedom" hat sie ein Duett mit Jorgen Olsen von den Olsen Brothers gesungen.