Mit Ute Freudenberg das neue Album "Stark wie nie" hören

Hören Sie das neue Album "Stark wie nie" vor allen anderen - zusammen mit Schlagerstar Ute Freudenberg. Einfach bei unserem Gewinnspiel mitmachen!

Nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne verabschiedet sich Ute Freudenberg in diesem Jahr vom großen Showgeschäft. Das finale Album "Stark wie nie" stellt sie am 1. Juni bei SWR4 vor und Sie können mit dabei sein.

Das letzte Album

Im vergangenen Jahr hat Ute Freudenberg bekannt gegeben, dass sie ihre Karriere beenden wird. Seit 2018 weiß sie, dass sie an Parkinson erkrankt ist, womit sie mittlerweile an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ute Freudenberg geht aber nicht leise, sondern mit einem Knall in Form eines Albums und einer Abschiedstournee. Das Album "Stark wie nie" stellt sie am 1. Juni um 20:00 Uhr bei SWR4 vor und Sie können in der exklusiven Videoschalte dabei sein. Sie hören die Lieder schon vor der Veröffentlichung gemeinsam mit Ute Freudenberg an und können der Künstlerin Ihre persönlichen Fragen zur neuen Musik stellen.

Sie können vom 25.5. um 12:00 Uhr bis zum 1.06. um 12:00 Uhr am Gewinnspiel teilnehmen.

