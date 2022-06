Gewinnspiel: Hören Sie zusammen mit Andreas Gabalier seine neuen Lieder

per Mail teilen

Andreas Gabalier ist aktuell der erfolgreichste Musiker Österreichs und bringt im Juni sein neues Album "Ein neuer Anfang" raus. Schon drei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung haben Sie die exklusive Chance die neuen Lieder zu hören - gemeinsam mit dem Sänger bei der SWR4 Albumpräsentation.

Mitmachen und das ganze Album live hören

Am Dienstag, den 14. Juni, um 20 Uhr nimmt sich der "Volks-Rock'n'Roller" Zeit für die kleine SWR4 Gewinnergruppe, stellt ihnen in einer Videokonferenz die neuen Songs vor und erzählt, wie sie entstanden sind.

Das neue Album "Ein neuer Anfang" von Andreas Gabalier

Den namensgebenden Titel "Ein neuer Anfang" kennt man schon aus dem Programm von SWR4 und von vielen Fernsehshows, in denen Andreas Gabalier in den vergangenen Wochen zu Gast war. Ein weiteres Lied vom Album wird vor der Veröffentlichung noch erscheinen und die anderen zehn Titel hören Sie dann ganz exklusiv am 14. Juni.

Das Gewinnspiel läuft von Sonntag, den 5.6.2022 um 12 Uhr, bis Dienstag, den 14.6.2022 um 12 Uhr.

