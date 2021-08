„Hoppla, jetzt komm’ ich“ - so lautete seine Devise. Er war ein Teufelskerl, ein Tausendsassa und spielte in gut 200 Filmen mit. Das Publikum hatte Hans Albers, den „blonden Hans“, ins Herz geschlossen. Er war ein Volksschauspieler der allerbesten Sorte. Parallel hierzu wurde er noch zum Schallplattenstar.

Es war ein mühseliger, gleichsam aber auch märchenhafter Weg auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Nach der Realschule absolvierte er eine Kaufmannslehre bei einer Farb- und Chemikalienhandlung. Ohne das Wissen des Vaters und mit finanzieller Unterstützung der Mutter nahm er privaten Schauspielunterricht.

Als Theaterschauspieler zunächst erfolglos

Seine ersten Versuche, beim Theater Fuß zu fassen, scheiterten. So fand er sich hinter dem Ladentisch in der Seidenbranche wieder. Dort begegnete er einem Theaterdirektor, der Albers’ Talent erkannte und förderte. Es folgte eine lange Zeit des Tingelns. Der erste Weltkrieg kam und forderte seinen Tribut.

Ein Sprung vom Kronleuchter

Nach Kriegsende fing Hans Albers nochmals von vorne an, spielte an verschiedenen Berliner Theaterbühnen, war Revuestar und drehte eine stattliche Anzahl von Stummfilmen. Aufsehen erregte er aber erst, als er in der Revue „1000 nackte Beinchen“ als draufgängerischer Herr im Frack allabendlich vom einem Kronleuchter herab in ein Wasserbassin zu den Badenixen springen musste.

Der Theaterregisseur und Intendant Max Reinhardt wurde auf ihn aufmerksam und engagierte Albers für seine Inszenierung von Ferdinand Bruckners „Verbrecher“. Nach der Premiere im „Deutschen Theater“ hatte Hans Albers den absoluten Durchbruch geschafft. Ohne falsche Bescheidenheit nannte er die Dinge beim Namen: "Von nun an war ich einer der Großen".

Tonfilmstar der ersten Stunde

Als 1929 der deutsche Tonfilm „Die Nacht gehört uns“ in die Kinos kam, war er mit von der Partie. Mühelos hatte er den Sprung vom Stummfilm zur sprechenden Flimmerwand geschafft, an dem viele andere gescheitert waren. Die Filme schrieb man ihm auf den Leib, ebenso die Schlager, die er in diesen Streifen sang. Es folgten „Bomben auf Monte Carlo“, „Der Draufgänger“, „Der Sieger“ und „F.P. 1 antwortet nicht“ - allesamt Kassenfüller der Jahre 1931 und 1932.

Hans Albers als "Lügenbaron" Münchhausen picture-alliance / Reportdienste dpa/KPA

Seine Lieder wurden zu Evergreens

Auf zerbrechlichen Schellack-Platten erschienen Evergreens wie „Flieger, grüß’ mir die Sonne“, „Kind, Du brauchst nicht weinen“, „Ich bin der Hans im Glück“ oder „Komm’ auf die Schaukel, Luise“ aus dem Theaterstück „Liliom“, seiner Paraderolle, die er fast 2.000 mal auf der Bühne spielte. Er sang Titel wie „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ und im Duett mit Heinz Rühmann „Jawohl, meine Herrn“, die alle Kultstatus erlangten.

Hans Albers’ allererste Schallplatte erschien 1929 und war übrigens ebenfalls ein Duett. In der Rudolf Nelson-Revue „Tombola“ sang er mit der ungarischen Sängerin und Schauspielerin Irene Ambrus: "Ich will Sie küssen, wenn Sie es verlangen."

1933 - Sein Abschied vom Theater

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten zog sich Albers von der Bühne zurück. Er hatte ein sehr distanziertes Verhältnis zu den Machthabern und wollte sich deren Einfluss entziehen. So konzentrierte er sich auf das Filmgeschäft. Es entstanden Klassiker wie „Der Mann, der Sherlock Holmes war“, „Wasser für Canitoga“ und 1943 „Münchhausen“. Dies war einer der ersten deutschen Farbfilme und brachte ihm einen grandiosen Publikumserfolg ein.

Die „Große Freiheit Nr. 7“ kam erst 1945 nach Deutschland

Im selben Jahr spielte er neben Ilse Werner den singenden Seemann Hannes Kröger in dem Farbfilm „Große Freiheit Nr. 7“. Auf Grund der Kriegsgeschehnisse wurden die Dreharbeiten von Hamburg nach Prag verlegt und konnten erst 1944 zu Ende gebracht werden. Dieser Streifen brachte Hans Albers’ klingende Visitenkarte hervor: „La Paloma“. Die Zensur verhinderte eine zeitnahe deutsche Uraufführung, so dass diese erst nach Ende des zweiten Weltkriegs im September 1945 stattfand.

Hans Albers und Heinz Rühmann in "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins" picture-alliance / Reportdienste picture-alliance/KPA

Nach dem 2. Weltkrieg gingen die Dreharbeiten weiter

Nach der „Stunde Null“ ging es mit der Karriere nahezu nahtlos weiter und bereits 1947 stand Albers wieder vor der Filmkamera. Hinzu kamen zahlreiche Schallplattenaufnahmen. „Wenn er, der waschechte 'Hamborger Jong', das Schifferklavier zur Brust nahm, kam Hafen-Atmosphäre auf. Wenn er vom Fern- und vom großen Heimweh sang, von der Liebe der Matrosen und den Abenteuern der sieben Weltmeere, dann wurden seine Wasserkanten-Weisen zu richtigen kleinen H²O-Opern.“

„Das ist das Ende“

Zu seinen letzten Filmwerken zählen „Das Herz von St. Pauli“, der Kriminalfilm „Der Greifer“ und „Dreizehn alte Esel“, zu dem Martin Böttcher die Musik schrieb. Das Finale bildete 1960 der Film „Kein Engel ist so rein“, der mit dem von Hans Albers gesprochenen Satz „Das ist das Ende“ schließt.

Als Zirkusdirektor schwer verletzt

Auf der Bühne trat der weltbekannte Mime letztmalig am 27. Februar 1960 auf. Er spielte in der Musical-Version des Seiltänzerstücks „Katharina Knie“ von Carl Zuckmayr den alten Zirkusdirektor Karl Knie. Bei einem Sturz während der Vorstellung zog er sich gefährliche Verletzungen zu, von denen er sich nicht mehr erholte.

Erschütterung bei seinem Tod

Einen Monat vor seinem Tod erhielt Hans Albers vom Bundespräsidenten Lübke das große Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Als am 24. Juli 1960 die Nachricht, dass Hans Albers für immer die Augen geschlossen hatte, im Rundfunk ausgestrahlt wurde, waren viele erschüttert. Unter großer öffentlicher Anteilnahme wurde er in Hamburg beigesetzt. Zum Geleit spielte man sein Chanson „Ich hab’ eine kleine Philosophie“.

Als „Phänomen Albers“ bleibt er in den Köpfen

Der Kritiker Friedrich Luft fand einmal die passenden Worte zum „Phänomen Albers“: „Er gehört zu denen, deren Rollen man eigentlich gar nicht sehen will. Man geht hin, i h n zu sehen, sich an seinem unbeschnipselten Selbstbewusstsein selbst zu stärken. Denn Schwierigkeiten mit sich selbst scheint Albers nicht zu kennen, er ist immer mit Hans Albers gründlich zufrieden. Er strahlt, er gefällt sich erst einmal selber, darum gefällt er auch den Leuten so gut. Kerle wie er sind ein Gottesgeschenk, weil sich an sie ein Wunschbild populär und innig heften kann. Er hat uns immer wieder vorgespielt, was man selbst so gern wäre…“.