SWR4 Baden-Württemberg lädt das ganze Land zum gemeinsamen Adventssingen ein. An allen Adventssonntagen um 16 Uhr, immer zusammen mit einem SWR4-Promi vor dem Radio.

Das gemeinsame Singen gehört zur Vorweihnachtszeit dazu wie Plätzchen und Adventskranz. Mit SWR4 Baden-Württemberg wird diese Tradition auch im besonderen Jahr 2020 gepflegt und gefeiert. Während das gemeinsame öffentliche Singen momentan untersagt ist, versammeln wir alle sicher in den eigenen vier Wänden vor dem Radio.

Freuen Sie sich auf Madeline Willers, Julian David, Vincent Gross und Marc Marshall, die jeweils drei weihnachtliche Lieder vorbereitet haben, die dann in Ihren Wohnzimmern erklingen werden.

Von "Kling Glöckchen..." bis "Feliz Navidad"

Am ersten Advent singt Julian David mit Ihnen "In der Weihnachtsbäckerei", "Kling, Glöckchen, klinegelingeling" und "Jingle Bells". Am zweiten Advent, dem Nikolaustag, hat Madeline Willers "Lasst uns froh und munter sein", "Süßer die Glocken nie klingen" und "Feliz Navidad" vorbereitet. Vincent Gross singt am dritten Advent "O Tannenbaum", "Leise rieselt der Schnee" und "We wish you a merry Christmas" und am vierten Advent hören Sie "O du fröhliche", "Ihr Kinderlein kommet" und "White Christmas" von Marc Marshall.

Die Termine in der Übersicht Beginn im SWR4 Programm immer um 16 Uhr 1. Advent am 29. November

2. Advent am 6. Dezember

3. Advent am 13. Dezember

4. Advent am 20. Dezember

Begleitet werden die Sängerinnen und Sängern von der "kleinsten SWR4 Band der Welt" mit Annette Kienzle und Werner Acker. Damit Sie zuhause mitsingen können, finden Sie hier die Texte als Download.

Die Liedtexte zum Herunterladen

Die Aktion von SWR4 Baden-Württemberg ist Teil des Projekts "Adventsmusik im ganzen Land", des Landesmusikverbands Baden-Württemberg.