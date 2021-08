Er stammt aus Sizilien, wuchs in Belgien auf und gilt als französischer Sänger. Mit seinen deutschen Liedern war er im Nachhinein nicht immer glücklich.

Genau genommen erblickte Adamo bereits am 31. Oktober 1943 - gerade noch vor der Mitternachtsschwelle zum neuen Tag - in einem kleinen sizilianischen Dorf das Licht der Welt. Wenige Jahre später wanderte die Familie nach Belgien aus. Der Vater fand Arbeit als Bergmann und plagte sich schwer, um die Mutter, Salvatore und seine sechs Geschwister zu ernähren. Als er durch ein Grubenunglück zum Invaliden wird, mussten alle von seiner Rente leben. Der Papa widmete seine ganze Aufmerksamkeit seinem Sohn, der ihn mit seiner schönen Gesangsstimme erfreute. Beide lauschten oft einem alten Trichtergrammophon und Gigli, Caruso oder Lanza wurden zu seinen „Gesangslehrern.“

Autodidakt an der Gitarre

Salvatore Adamo dpa Bildfunk Picture Alliance / Horst Ossinger

Im Alter von zwölf Jahren durfte er in den Kinderchor eintreten. Die Freude darüber währte nicht lange, da sich der Stimmbruch bemerkbar machte. Die bislang glockenklare Stimme war rau geworden, für den Vater eine herbe Enttäuschung. Dennoch gab Salvatore den Gesang nicht auf; er nahm an einem Sängerwettstreit teil und fiel durch. Stattdessen begann er nun, Gedichte zu schreiben und zu komponieren. Als sein Großvater ihm eine Gitarre schenkte, brachte er sich die wichtigsten Griffe in kürzester Zeit selbst bei. Man schrieb das Jahr 1959 und im Dezember dieses Jahres schlug die große Stunde von Salvatore Adamo…

„Salvatore Adamo ist ein zärtlicher Gärtner, dessen Blumen die Wildheit und die Frische des roten Mohns und der Margeriten haben.“

Adamo wurde als der "neue Aznavour" bejubelt

Bei einem weiteren Wettbewerb für Chanson-Amateure gewann Adamo mit seinem selbst geschriebenen Chanson „Si j’osais“. Die Fachwelt sprach von einem "neuen Aznavour". Die Karriere ließ aber noch auf sich warten, bis sich ein belgischer Produzent der EMI Electrola bei Adamo meldete. Er wollte ihn produzieren, allerdings nur unter der Bedingung, dass der junge Sänger eine Abnahme von 500 verkauften Exemplaren seiner Platte garantierte. Ein Mäzen übernahm die Bürgschaft, die bald Makulatur war. Von der ersten Single "Laissons dire"/"En blue jeans et blousons d’cuir" verkauften sich im Handumdrehen mehrere tausend Stück.

Salvatore Adamo dpa Bildfunk Picture Alliance Georg Göbel

Adamo mag nichts singen ohne es zu verstehen

„Ich habe nichts gegen kommerzielle Erfolge - ich habe nur etwas gegen unintelligente Lieder“.

Die Erfolge stellten sich Schlag auf Schlag ein und blieben nicht auf Belgien begrenzt. Ein gerade erst begonnenes Journalistik-Studium hängte er 1963 an den Nagel. Der große Durchbruch kam mit „Sans toi, mamie“ und mit „Vous permettez, Monsieur“ gelang 1964 ein europaweiter Hit. „Gestatten Sie, Monsieur“, die Cover-Version seines Europa-Hits, war sein Debüt in deutscher Sprache. Hierbei erging es ihm wie vielen seiner ausländischen Kollegen - er verstand von allem kein Wort und sang von einer Tafel ab, auf der alles in Lautschrift geschrieben stand.

„Ich versuche, die Banalitäten in meinen Liedern wegzulassen. Und es ist auf der ganzen Welt nicht nötig, dumme Texte zu singen, um Erfolg zu haben.“

Schreiben, fluchen, studieren - das Sprachentalent Adamo

Aus diesem Grund war Adamo mit seinem in Deutschland größten Erfolg „Es geht eine Träne auf Reisen“ im Nachhinein nicht sonderlich glücklich und distanzierte sich davon. Beim Text war er einem Missverständnis aufgesessen, nachdem er das Wort „Träne“ mit dem französischen „le train“, also „der Zug“, in Verbindung brachte und somit nichts dabei fand, von einem Zug, der auf Reisen geht, zu singen. Er bemerkte erst später, dass seine französischen Verse in der deutschen Übersetzung oftmals ins Seichte abdrifteten. "Deshalb entschloss ich mich, keinen deutschen Text mehr zu singen, ohne seinen Inhalt zu kennen", äußerte er in einem Interview und entwickelte sich zu einem Sprachen-Talent: „Französisch ist die Sprache, in der ich meine Lieder schreibe, Italienisch die Sprache, in der ich fluche und Deutsch die Sprache, die ich am intensivsten studiere“.

1994 nimmt Adamo Abschied vom deutschsprachigen Publikum

Die 1970er Jahre brachten Adamo in Deutschland viele weitere Erfolge ein, mit denen er auch andere Publikumsschichten ansprechen konnte. In Walter Brandin und Eckart Hachfeld hatte er zudem ideale Texter gefunden: "Ihre Texte sagen aufs Komma genau das aus, was ich im Französischen gemeint habe". Ab den 1980er Jahren machte sich Adamo rarer. Während 1994 sein letztes deutschsprachiges Album erschien, veröffentlicht er in Frankreich und Belgien weiterhin neue Produktionen und tritt auch mit 75 Jahren weiterhin auf.