Der Titel ist nicht dabei?

Selbstverständlich haben wir versucht, unsere Musikdatenbank so vollständig wie möglich zu gestalten. Trotzdem kann es vorkommen, dass Sie einen Ihrer Lieblingshits nicht finden. In diesem Fall können Sie über "Sie haben Ihren Lieblingstitel oder Interpreten nicht gefunden? Hier klicken um Titel vorzuschlagen" den entsprechenden Song in den Feldern "Geben Sie hier den Titel ein" und "Geben Sie hier den Interpreten ein" eintragen und dann mit "übernehmen" in Ihre Wunschliste aufnehmen.