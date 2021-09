40 Jahre Abba-Pause vorbei: vier ganz normale Freunde

Lange hatten die Fans auf ein Comeback der schwedischen Popgruppe Abba warten müssen. Nun kommt das neue Album "Voyage". Der Hype gipfelte in einem Youtube-Stream. Dabei wurde etwas sehr deutlich.

Über 200.000 Abba-Fans und Interessierte saßen am Abend des 2. Septembers 2021 gebannt vor ihren Geräten. Es sollte ein historisches Event um die vier Poplegenden werden - so versprach es die Abba-Youtube-Seite. Überall auf der Welt waren Veranstaltungsorte aufgebaut und die größten Fans nahmen vor den Leinwänden Platz. Alle kannten nur Superlativen und schwärmten in den höchsten Tönen. Mancher Fan verdrückte an dem Abend auch ein Tränchen. Als Björn Ulvaeus (76) und Benny Andersson (74) schließlich auf ihren Stühlen Platz nahmen, änderte sich für mich die Atmosphäre.

Hier stellt Abba live die neuen Songs vor

"Es gibt ein altes Sprichwort in der Musikindustrie: Du solltest nicht mehr als 40 Jahre zwischen zwei Alben vergehen lassen."

Benny und Björn im Interview

Die Welt erlebte äußerst entspannte, witzelnde und auf dem Boden gebliebene Popstars. Ja, in die Jahre gekommen, aber offensichtlich glücklich und völlig immun gegen jeden Hype. Auch wenn die Moderatorin gefühlsmäßig vor zwei Halbgöttern saß, ließen sich Benny und Björn davon nicht beeindrucken. Es kommt ein neues Album mit Namen "Voyage". Warum sie das alles machen? Benny scherzt dazu: "Wir wollten es machen, bevor wir tot sind. Es ist einfach gut es zu tun, bevor man tot ist."

Neuer Abba-Song: "I Still Have Faith In You"

Man habe die fast 40 Jahre Pause im Musikstudio nicht gemerkt. Innerhalb von Sekunden seien alte Erinnerungen hochgekommen und man habe die starke Verbindung zueinander gespürt. Benny, Agnetha (71), Frida (75) und Björn sind heute in die Jahre gekommene Freunde, die einfach wieder Lust und Spaß hatten Songs aufzunehmen. Sie seien inzwischen "alte, vernünftige Menschen", scherzt Björn erneut. Erfrischend ehrlich. Erfrischend demütig. Erfrischend vernarrt in Musik - immer noch.

Björn Ulvaeus (links) und Benny Andersson stellen sich entspannt den Fragen britischer Journalisten. dpa Bildfunk Picture Alliance

Abba bleibt Abba

Die neue Musik der schwedischen Popgruppe hat sich nicht groß verändert. In den beiden Songs "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down" erkennt man sofort den Stil von Abba. Der Sound erinnert an die Superhits wie "Dancing Queen" oder "The Winner Takes It All". Das Alter macht sich im Gesang natürlich bemerkbar. Das stört mich jedoch gar nicht. So ist das Leben.

Benny und Björn betonen auch mehrfach, dass es ihnen gar nicht wichtig ist, mit der Musik von heute mitzuhalten. Benny wisse gar nicht wie das geht. In einigen Kommentaren lese ich deshalb auch etwas Enttäuschung heraus. Ein Glück für Björn, Frida, Benny und Agnetha, diesem Anspruch nicht gerecht werden zu müssen. Sie haben schon über 400 Millionen Tonträger verkauft und müssen niemandem mehr etwas beweisen. Die vier Weltstars sind einfach gute und normale Freunde, die zufällig Musikgeschichte geschrieben und nun Lust hatten, der Welt noch einmal ein neues Album zu schenken.

