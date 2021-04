Ausgefallene Kostüme, eine perfekte Bühnenshow, aufwändig produzierte Musik und Welthits in Serie - das steht für die Gruppe ABBA. Das schwedische Erfolgsquartett ist eine Legende.

Man schrieb den 6. April 1974. An diesem Abend wurde im englischen Seebad Brighton der Grand Prix d’Eurovision de la Chanson ausgetragen. Mit der Startnummer 8 betrat ein Quartett die Bühne, welches bislang nur in seiner Heimat Schweden bekannt war. ABBA sang "Waterloo" und das bedeutete für die Gruppe keinesfalls ein Scheitern. Ihr Sieg beim Grand Prix war der Anfang einer Weltkarriere.

Von "Björn & Benny, Anna & Frida" zu "ABBA"

Die musikalischen Anfänge des Quartetts reichen jedoch weiter zurück. Bevor sie gemeinsame Sache machten, waren alle vier Mitglieder schon seit den 60er-Jahren im Musikgeschäft tätig. "Björn & Benny, Anna & Frida", wie sie sich zuerst nannten, brachten 1972 ihre erste Platte ("People need love") auf den Markt. Ein Jahr später folgte das Album "Ring Ring" und sowohl Single als auch Langspielplatte führten die schwedischen Charts an. Damit traten sie auch bei der Vorentscheidung zum Eurovisionswettbewerb an und landeten auf einem enttäuschenden dritten Platz.

Von Anbeginn agierte im Hintergrund Stig Andersson - ihn konnte man als fünftes "ABBA"-Mitglied bezeichnen. Der clevere Geschäftsmann war für seine Autorität und Dominanz bekannt. Er sorgte als Manager dafür, dass alles in Richtung Erfolg lief. Nachdem das Quartett bislang quasi namenlos war, tüftelte er den passenden Namen aus, indem er mit den Initialen der Bandmitglieder spielte. "ABBA" war zwar auch der Name eines schwedischen Fischkonservenunternehmens, aber er war griffig und kommerziell. Nachdem die Firma ihr Einverständnis gegeben hatte, war der neue Name gesetzt.

ABBA nach dem Sieg beim Grand Prix d'Eurovision in Brighton 1974. Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus (v.l.n.r.). dpa Bildfunk picture alliance / UPI/UPI/dpa

Zudem war Stig Andersson bei einigen Liedern als Texter tätig, wie bei "Waterloo". Die Schweden waren vom höchsten Ehrgeiz angetrieben, beim nächsten Grand Prix wieder anzutreten und zu siegen. "Waterloo" sollte es richten. Was das Publikum am Abend der Austragung zu sehen bekam, war etwas völlig Neues. Mit Pep, schrillem Outfit und einem als Napoleon verkleideten Orchesterdirigenten eroberten sie die Herzen der Jury und der Fernsehzuschauer.

ABBA ein "One-Hit-Wonder"?

Im Siegestaumel erreichte sie eine Flut an Glückwünschen, Anfragen und Angeboten. Sie waren auf der internationalen Musikbühne angekommen. Von nun an hetzten sie um die Welt, traten in unzähligen Fernsehsendungen auf, gaben Interviews, absolvierten Fotoshootings und zudem waren neue Songs zu schreiben und zu proben. Die Messlatte lag sehr hoch und über allem lastete der immense Druck, an den Erfolg nicht anknüpfen zu können. Danach sah es zunächst aus, denn die nachfolgenden Singles, wie z. B. "Honey, Honey", schlugen nicht so ein wie erwartet. Der Ticket-Vorverkauf ihrer ersten Europa-Tournee lief teils schleppend und manche Hallen blieben zur Hälfte leer. In Großbritannien sprachen böse Zungen sogar von einem „One-Hit-Wonder“.

Die Mitglieder von ABBA in Brighton, 1974: Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus (v.l.n.r.). dpa Bildfunk picture alliance / EPA Pressensbild/dpa

Mit "S.O.S." und "Mamma Mia" zum Erfolg

Mit "S.O.S." begann sich das Blatt zu wenden. Die Nummer startete in England, dem für die Popmusik so bedeutenden Land, hervorragend und erreichte Ende 1975 die Top Ten. Kurze Zeit später folgte "Mamma Mia" und von diesem Augenblick an gab es kein Halten mehr. Die Musik von "ABBA" begeisterte die Nationen. Ein kluger Schachzug in diesem Zusammenhang war, sich mit dem Regisseur Lasse Hallström zusammenzutun. Im Umfeld der Veröffentlichung neuer Titel drehte er dazu kleine Werbefilme, später "Videoclips" genannt. Diese wurden an alle möglichen Fernsehsender geschickt und so erreichte ihre Musik auch die entlegensten Ecken der Welt.

Im deutschen Fernsehen wurde - völlig unbeabsichtigt - deren Markenzeichen aus der Taufe gehoben. 1976 gastierte "ABBA" mit "Mamma Mia" in Ilja Richter’s "Disco". Bei dieser Gelegenheit fand ein Fotoshooting für die Jugendzeitschrift "Bravo" statt. Der Fotograf lichtete die vier Mitglieder mit ihren Anfangsbuchstaben ab, die eigens hierfür in Silberfolie in übermannshoher Größe hergestellt wurden. Erst bei der späteren Bildkontrolle bemerkte er, dass das "B" von Benny spiegelverkehrt stand. Das Missgeschick hatte Folgen - es wurde das offizielle "ABBA"-Logo und war erstmals auf dem Plattencover von "Dancing Queen" zu sehen.

ABBA dpa Bildfunk picture-alliance / United Archives/TopFoto

Die größten Fans gab es in Australien

"Dancing Queen" bedeutete für die Band den ersten und einzigen Nummer-eins-Hit in Amerika. Die größten Fans hatte die Gruppe allerdings wohl in Australien. Die Ballade "Fernando" blieb dort 14 Wochen lang auf Platz 1 und ein TV-Special über die Gruppe hatte mehr Zuschauer als 1969 die Mondlandung. Als sie im strömenden Regen vor 25.000 Zuschauern in Sydney ein Konzert unter freiem Himmel gaben, feierte sie das Publikum frenetisch. 1977 konnte die Presse vermelden, dass "ABBA" bislang weltweit rund 50 Millionen Schallplatten verkauft hatte. Das Album "Arrival" hatte sie endgültig zu Ikonen des Pop werden lassen.

Die britische Prinzessin Margaret (Mitte) trifft 1978 die Mitglieder der schwedischen Popgruppe ABBA Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus and Agnetha Fältskog (v.l.n.r.). dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa

Die explosionsartigen Plattenverkäufe machten sie zu Großverdienern. Hinzu kamen Tantiemen in bedeutender Höhe. So war "ABBA" nicht nur musikalisch zum Giganten geworden, auch wirtschaftlich. Neben dem Bau eines eigenen, teuren und auf das Beste ausgerüsteten Tonstudios gründeten sie geschäftstüchtig ein ganzes Imperium. Sie tätigten die unterschiedlichsten Investitionen, die von Kunstwerken, Firmen bis hin zum Ölgeschäft reichten. Gerade dort bewies ihr Manager Stig Andersson kein glückliches Händchen und herbe finanzielle Verluste waren die Folge.

Erfolg in der Musik, Spannungen im Privatleben

Der Ruhm hatte jedoch noch einen anderen hohen Preis. Unter all den Verpflichtungen litt das Privatleben erheblich. Ihr Zuhause sahen sie kaum und die lange Trennung von ihren Kindern während ihrer Gastspielreisen lastete auf allen schwer. All dies führte am Ende zu Spannungen untereinander und als letzte Konsequenz gingen die privaten Beziehungen in die Brüche. Dennoch waren sie professionell genug, ihre Probleme nicht nach außen zu tragen.

Agnetha Fältskog von ABBA präsentiert stolz ihren neugeborenen Sohn Christian. Vater des kleinen Erdenbürgers ist ABBA- Mitglied Björn Ulvaeus (1977). dpa Bildfunk picture alliance / dpa

Abba wird müde

Anfang der 80er-Jahre waren "ABBA" müde geworden. Im Song "Super Trouper" brachten sie dies offen zum Ausdruck. Sie hatten genug davon, nur noch zu essen, zu schlafen und zu singen - so heißt es im Text. Trotzdem wurde das Album wieder eine Produktion reich an Superlativen und ein weltweiter Erfolg. Selbst harte Kritiker zollten Respekt vor der perfekten Arbeit, welche das Quartett auf den Markt gebracht hatte. In Großbritannien brachen allein die Vorbestellungen schon alle Rekorde, die auf eine Million beziffert worden waren.

Doch der Rückenwind, mit dem "ABBA" in das neue Jahrzehnt gestartet war, reichte nicht weit. Nach ihrem achten und letzten Studioalbum "The Visitors" starteten sie im Frühjahr 1982 mit der Arbeit an einem neuen Album. Das Projekt blieb unvollendet. Lediglich zwei Singles wurden veröffentlicht, die jedoch nicht mehr den hohen Zuspruch beim Publikum fanden, wie es das Quartett gewohnt war. Sie hatten nun auch musikalisch ihren Zenit überschritten.

Benny Andersson, links, und Björn Ulvaeus bei der Weltpremiere des Films 'Mamma Mia! Here We Go Again', in London (2018) dpa Bildfunk picture alliance/AP Photo / Foto: Joel C. Ryan

Bis heute keine offizielle Trennung der Band

Alle vier Bandmitglieder beschritten früher oder später Solo-Pfade, Björn und Benny wechselten zum Musiktheater. Eine offizielle Trennung der Gruppe wurde nie ausgesprochen, lediglich von einer "Pause" war die Rede. Diese dauert bis heute und eine Wiedervereinigung ist - trotz immer wieder aufkommender Gerüchte - sehr unwahrscheinlich.

"Wir versuchten, mit jedem Lied etwas Besonderes zu erreichen. Das klappte zwar nicht immer, aber es war unser Ziel." Benny Andersson

Dieser Vorsatz ist gelungen, denn das Interesse an der Musik von "ABBA" ist ungebrochen, was eindrucksvoll das Musical "Mamma Mia", das später verfilmt wurde, belegt. Anfang der 90er-Jahre löste dies einen wahren Hype aus. So lernte auch die junge Generation die Hits der schwedischen Band kennen und lieben. Bis heute werden deren Lieder gesungen und gepfiffen - sie sind Allgemeingut geworden. "Thank you for the music."