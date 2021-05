Kluge Menschen haben es ausgerechnet: 1970 gingen genau 2.158.679 Minuten Musik über die deutschen Sender. Das war der Auftakt zu einem musikalischen Jahrzehnt, in dem der Schlager sozialkritisch wurde, der „Jesus Pop“ Kultstatus erreichte und ein Quartett aus Schweden zu Weltruhm kam.

Die Beatles lösten sich auf, Daliah Lavi, Peter Maffay und die Gruppe Queen waren die neuen Namen im Musikgeschäft. Nach dem Abflauen der Beat-Welle und den Hippie-Songs hatte „Jesus Pop“ weltweite Erfolge. George Harrison sang „My sweet Lord“, die Les Humphries-Singers klatschten zu „Rock my soul“ und in Deutschland gelang Bruce Low mit der Geschichte von „Noah“ ein Comeback.

Kritische Töne

Der Schlager zeigte sich nun sozialkritisch und umweltbewusst. Damit diese Themen beim breiten Publikum Gehör fanden, stimmten auch namhafte Showgrößen mit ein. Udo Jürgens sang für die ARD-Fernsehlotterie „Zeig‘ mir den Platz an der Sonne“, Peter Alexander wies auf einen Menschen hin, den man nicht fortschicken soll und Katja Ebstein beklagte rauchende Schlote und ölverdreckte Strände in „Diese Welt“.

Angst vor dem Abstieg - in den 1970er Jahre machten die Gewerkschaften mobil. 1975 gab es erstmals wieder über eine Millionen Arbeitssuchende in Deutschland picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Klaus Rose

Beim Grand Prix vorne dabei

Mit ihrem Umweltsong erreichte Ebstein 1971 beim Grand Prix d’Eurovision de la Chanson für Deutschland sogar den 3. Platz. Dieses Ergebnis war der Interpretin bereits ein Jahr zuvor mit „Wunder gibt es immer wieder“ gelungen. Somit hatte sie es geschafft, dass Deutschland erstmals nennenswerte Meriten bei diesem Wettbewerb verdienen konnte.

Das Filmmusical "Hair" von Milos Forman griff Themen wie sexuelle Freizügigkeit und Anti-Vietnamkrieg-Proteste auf... picture-alliance / Reportdienste picture alliance / United Archives / IFTN

Erfolgreiches Waterloo

Von gleicher Showbühne aus trat 1974 die schwedische Popgruppe Abba ihren weltweiten Siegeszug an. War „Waterloo“ für Napoleon der Niedergang, für die vier Schweden war es der Aufstieg in den Musikolymp. Mit aufwendig produzierter Musik und einer perfekten Bühnenshow prägte das Quartett fortan die Popmusik, auch weit über dieses Jahrzehnt hinaus.

So bunt wie die Auftritte von Abba zeigte sich die Mode der 1970er Jahre. Schrille Farben und krasse Muster waren en vogue, Schlaghosen und Plateauschuhe der letzte Schrei. Die Damen trugen Hotpants und lange Wimpern, die Herren breite Krawatten, Koteletten und Schnauzer. Der absolute Schuh-Kult waren Clogs, die Unisex-Pantoffeln mit klackerndem Holzabsatz.

Die Ölkrise 1973 führte zu autofreien Sonntagen und zu der Erkenntnis, dass die "Grenzen des Wachstums" möglicherweise erreicht seien. Das Leitthema der endlichen Ressourcen begann in diesem Jahrzehnt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Klaus Heiner

Ölkrise im Schlager

Ganz geräuschlos ging es im November 1973 hierzulande auf den Straßen zu. Im Zuge der Ölkrise musste das Auto an vier Sonntagen in der Garage bleiben, was man prompt zum Thema im Schlager machte. „Es ist kein Benzin mehr da, kein Führerschein ist in Gefahr“ sang der Saarländer Eddy März, dem damit aber kein nachhaltiger Erfolg gelang.

Ein Ehepaar als Erfolgsduo

Viel besser lief es hingegen für seine Landsleute Cindy & Bert. Das Ehepaar aus Völklingen avancierte zum populärsten Schlagerduo der 1970er Jahre. Mit Hits wie „Immer wieder sonntags“, „Spaniens Gitarren“ oder „Wenn die Rosen erblühen in Malaga“ war das Paar Dauergast im Fernsehen. Hier gehörte neben der ZDF-Hitparade ab 1971 auch die Sendung „Disco“ zum samstäglichen Familienprogramm der Musikfans.

Skandalträchtige Show

Nicht immer familientauglich war die von Vivi Bach und Dietmar Schönherr moderierte Eurovisions-Spielshow „Wünsch‘ Dir was“, die für manchen Skandal sorgte und die Fernseh-Nation spaltete. Beispielsweise, wenn es die Kandidaten fast nicht schafften, sich aus einem unter Wasser versenkten Auto zu befreien oder eine 17jährige Schülerin in durchsichtiger Bluse vor die Kamera trat.

Der sich die Miezekatze wünschte

Ohne Skandale kamen das Schnelldenkerspiel „Dalli Dalli“ mit Hans Rosenthal und „Der große Preis“ von Wim Thoelke aus. Für dieses Ratespiel zugunsten der Aktion Sorgenkind hatte Loriot mit dem „Blauen Klaus“, dem Elefanten „Wendelin“ und dem Hund „Wum“ drei publikumswirksame Maskottchen erfunden. Letzterer ging sogar unter die Plattenstars und wünschte sich „eine kleine Miezekatze.“

Krimiboom - die TV-Serie "Derrick" (mit Horst Tappert und Fritz Wepper) begann 1974 und fand erst 1997 ein Ende. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa / Goebel

Im Fernsehen ermittelte jetzt nicht mehr nur Erik Ode. Konkurrenz bekam „der Kommissar“ von „Colombo“ oder Telly Savalas alias „Kojak.“ Mit „Polizeiruf 110“ in der damaligen DDR und dem „Tatort“ auf dem westdeutschen Bildschirm starteten zwei Krimiserien, die bis heute im Programm sind.

Der Wohlstandsspeck der Deutschen muss wieder weg: Schlagersänger Chris Roberts (r) beim Trimmen in einem Schwimmbad in München 1972 - stark ist auch der fliederfarbene Trainingsanzug picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Gerhard Rauchwetter

Trimmen und tanzen

Wer der Glotze überdrüssig wurde, konnte sich der „Trimm Dich“-Bewegung des Deutschen Sportbunds anschließen. Rudi Carrell war ganz am Puls der Zeit und sang „Trimm‘ Dich und halte Dich fit“, womit ihm allerdings kein nennenswerter Hit gelang. Seine Show „Am laufenden Band“ hingegen gehörte in den 70ern zu den absoluten Straßenfegern. Für die Fitness im Alltag machte sich auch Max Greger stark: 1973 brachte er „die gesündeste Platte des Jahres“ unter dem Motto „Trimm‘ und tanz‘ Dich fit“ auf den Markt. Das Konzept schlug ein, so dass es nicht bei dieser einen Gymnastikplatte blieb.

Stilwechsel im Fußball: Paul Breitner (links), politisch engagierter Star und der extravaganter Günter Netzer stehen für einen neuen selbstbewussten Typ Fußballer in den 1970er Jahren. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / UPI

Singen als Mannschaftssport

Auch Orchesterleiter Kurt Edelhagen verknüpfte damals Sport und Musik sehr erfolgreich. Im Auftrag des Nationalen Olympischen Komitees gestaltete er die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1972 in München mit neu und poppig arrangierten Weisen aus aller Welt. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 fieberten dann Freddy Quinn und die Fischer-Chöre dem „großen Spiel“ musikalisch entgegen. Die Mannschaft um Bundestrainer Helmut Schön schmetterte vereint „Fußball ist unser Leben“, was nach dem erfolgreichen Endspiel durchweg zutraf.

Blütezeit des Disco-Sounds

Zwischen 1976 und 1979 ging dann gar nichts ohne Disco-Musik. Hier war Giorgio Moroder mit seinem Munich-Sound tonangebend. Den Erfolg hatte auch Frank Farian gepachtet, der die Gruppe „Boney M.“ aus der Taufe hob. Das Quartett räumte weltweit mit „Daddy Cool“, „Belfast“ oder „Rivers of Babylon“ ab. Mit dem Tanzfilm „Saturday Night Fever“ kam 1977 die Disco-Musik auch auf die Leinwand und der Soundtrack verhalf den Bee Gees zu einem grandiosen Comeback.

Gut gelaunte Genossen - die beiden SPD-Kanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt prägten die 1970er Jahre picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Klaus Rose

Wie die Gruppe, so der Hit

Ein Comeback erlebte auch der Mongolenherrscher Dschinghis Khan. Anlässlich des Grand Prix 1979 schrieb Ralph Siegel über ihn einen fetzigen Hit und stellte eine gleichnamige bunte Truppe zusammen, die in passender Kostümierung über die Bühne wirbelte. Damit sprach er Popliebhaber, Discogänger und Schlagerfreunde gleichermaßen an. Dies gelang rund um den Globus, was der 4. Platz beim internationalen Wettbewerb belegte.

Der Schlager „blödelt“

An der Schwelle zum neuen Jahrzehnt standen im deutschen Schlager unter anderem Howard Carpendale, Roland Kaiser oder Bernhard Brink hoch im Kurs. Dazu verzeichnete der Plattenmarkt eine bis dahin nicht gekannte Flut an „Blödelsongs“ mit Mike Krüger, Gottlieb Wendehals und Didi Hallervorden als bekannteste Interpreten. Somit war schon in Ansätzen herauszuhören, was dann in den 80er Jahren als „Neue Deutsche Welle“ über den Musikmarkt hereinschwappen sollte.

