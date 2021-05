"Yeah Yeah Yeah" - die "Beatles" brachten die komplette Musiklandschaft durcheinander und beanspruchten weltweit die vordersten Plätze der Hitparaden. Die erste Single der vier Pilzköpfe aus Liverpool stand 1962 in den Geschäften. Während "Love me do" hierzulande noch wenig Beachtung fand, sah es wenige Monate schon ganz anders aus. Mit "Twist and shout" erreichte die Band 1963 den 4. Platz und im Januar 1964 gelang mit "I want to hold your hand" in Deutschland der erste Spitzenreiter.

SWR Parlophone (Coverscan)

