Michael Kaeshammer, Pianist und Entertainer, erzählt im SWR4 Promitalk von seinem aufregenden Weg: Mit 18 Jahren wanderte er mit seinen Eltern von Offenburg nach Kanada aus – ein Schritt, der für ihn genau richtig war.

Für mich war Kanada der beste Move!

Die Musik war seine große Leidenschaft und in Vancouver wurde er sofort als Musiker akzeptiert. Kaeshammer ist überzeugt: Wäre er im Schwarzwald geblieben, hätte er es als Profimusiker wohl nie geschafft. Durch glückliche Zufälle kam er an erste Clubauftritte und weil er dort immer ablieferte, ergab sich daraus schließlich ein Plattenvertrag.

Im SWR4 Promitalk verrät er, dass er als Jugendlicher genauso gerne Beethoven wie AC/DC hörte – und dass er sein liebster Pianospieler ist.

Nicht aus Ego, sondern weil ich so spiele, wie ich es hören möchte.

Heute ist er in Kanada ein Star, nicht nur als Musiker, sondern auch mit seiner eigenen Kochshow, die er in seiner Küche produziert. Dort kocht und musiziert er mit prominenten Gästen, weil er kein Fast Food mag und am liebsten alles selbst macht, sogar Nudeln. Auf Tour gibts dann aber oft nur Ziegenkäsesalat:

Das ist meistens das Einzige, was auf der Karte bleibt, wenn man bestimmte Sachen nicht essen will.

