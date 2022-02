Die Australierin, die in Dänemark ihr Glück fand: Prinzessin Mary wird 50

Ihr Leben gleicht einem modernen Märchen: Mary, eine bürgerliche Australierin, heiratet ihren Traumprinzen - Frederik von Dänemark. Hier ihre Erfolgsgeschichte mit schönen Bildern.

Eine Geschichte wie im Märchen

Kronprinzessin Mary von Dänemark ist am 5. Februar 1972 in Australien geboren. Dass sie mal in Europa leben und den dänischen Thronfolger heiraten würde, das hat sie sich als junges Mädchen selbst in ihren kühnsten Träumen so bestimmt nicht ausgemalt. Aber das Leben schreibt nun mal verrückte Geschichten.

Mary geht ganz in ihrer Rolle als Thronfolgerin Dänemarks auf. Sie liebt das Land, die Menschen und engagiert sich für sie. Außerdem ist sie Mutter von vier Kindern und Ehefrau. Zu ihrem 50. Geburtstag hat der Palast nun dieses wunderbare Foto von ihr veröffentlicht. In diesem eisblauen Kleid sieht sie einfach majestätisch aus.

Voller Eleganz: Das Foto zu Kronprinzessin Marys 50. Geburtstag. Pressestelle Hasse Nielsen ©

Aber der Reihe nach: Während Kronprinz Frederik in seiner Jugend in Dänemark Privatschulen besuchte und auf seine Rolle als Thronfolger vorbereitet wurde, wuchs Mary in ganz normalen Verhältnissen auf. Ihr Vater John Dalgleish Donaldson, ein Professor für Mathematik aus Schottland, war 1963 mit seiner Frau Henrietta nach Australien ausgewandert.

Mary besuchte dort öffentliche Schulen und studierte an der Universität von Tasmanien Wirtschaft und Recht. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie in Melbourne und Sidney für verschiedene Unternehmen im Bereich Marketing und Werbung.

Im Alter von 25 Jahren ereilte die junge Frau ein heftiger Schicksalsschlag: Ihre Mutter starb 1997 mit 55 Jahren an den Folgen einer Herzoperation. Marys Welt war von da an nicht mehr dieselbe. Sie fühlte sich mit der Trauer um ihre geliebte Mutter sehr alleine. Daraufhin kündigte sie ihren Job und reiste ein Jahr lang durch Europa und die USA.

Mary lernt Kronprinz Frederik in einem Pub kennen

Was für ein Moment: Kronprinz Frederik von Dänemark und Mary Donaldson geben ihre Verlobung bekannt. imago images Charles Hammarsten/TT

Zurück in Australien, lernte sie während der Olympischen Spiele im Jahr 2000 in Sydney Kronprinz Frederik kennen. Ihre erste Begegnung soll sich in einem Pub zwischen Bier und Burgern abgespielt haben. So ganz zufällig soll die Begegnung der beiden aber doch nicht gewesen sein, wie damals behauptet wurde. Eine gute Freundin soll nachgeholfen und das Treffen arrangiert haben. Trotzdem funkte es zwischen Mary und dem Kronprinzen.

2002 zog die Kronprinzessin schließlich nach Dänemark und arbeitete dort als Projektberaterin für ein großes Software-Unternehmen. Im Oktober 2003 machten die Royals die Verlobung öffentlich. Von einem türkisfarbenen Sofa aus verkündete das Paar seine Hochzeitspläne.

Royale Hochzeit in Kopenhagen: Mary und Frederik sagen "Ja"

Die Märchenhochzeit 2004: Ein ganz besonderer Tag für Mary. picture-alliance / Reportdienste Scanpix Denmark | Lars Moeller

Am 14. Mai 2004 heiratete die Australierin Mary Donaldson ihren Prinzen in Kopenhagen. Plötzlich war sie Kronprinzessin und musste sich in vielen Dingen umstellen. Das betraf auch ihren Kleidungsstil. Der Financial Times sagte sie in einem Interview: "Das war ziemlich entmutigend für mich. Ich war ein T-Shirt-und-Shorts-Mädchen, das dafür bekannt war, barfuß zu gehen." Doch das mit der Mode hat sie gut hinbekommen.

Die Kronprinzessin ist immer elegant, modern und dem Anlass passend gekleidet. Egal ob im Hosenanzug oder im funkelnden Abendkleid, sie sieht immer hinreißend aus. Viele Damen dürften sich daher einiges von ihrem Style abgucken.

Mary die Powerfrau

Da ist die Kronprinzessin richtig stolz: Prinz Christian, der älteste Sohn, bei seiner Konfirmation 2021. picture-alliance / Reportdienste Royal Press Europe | Albert Nieboer

Mary hat aber nicht nur ein Händchen für Mode bewiesen. Bald 18 Jahre ist sie mit ihrem Frederik verheiratet und führt anscheinend eine harmonische Ehe. Das Kronprinzenpaar hat auch vier Kinder: Prinz Christian (2005) Prinzessin Isabella (2007) und die Zwillinge Prinz Vincent (2011) Prinzessin Josephine (2011) sind ihr großes Glück.

Die dänische Kronprinzessin möchte aber nicht nur Mode-Ikone und Mutter sein, sondern auch etwas bewegen. Deshalb hat sie beispielsweise eine Stiftung gegründet, um soziale Isolation, Mobbing, häusliche Gewalt und Einsamkeit zu bekämpfen. Sie ist aber auch für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktiv und bringt sich in vielen sozialen Projekten ein.