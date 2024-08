Hundetrainer Martin Rütter: Ein dummer Hund ist besser für viele Menschen

per Mail teilen

Einem Hund das Bellen abgewöhnen – geht das wirklich? Wenn das einer weiß, dann Martin Rütter. Der bekannte Hundetrainer verrät im Interview, dass es oft an uns selbst liegt, wenn wir mit unserem treuen Begleiter nicht zurechtkommen und warum für viele Menschen ein dummer Hund besser ist.

Oft zerstöre ich Weltbilder, denn die Leute haben ein ganz anderes Bild vom Hund, als wir Hundetrainer das haben. Und natürlich auch, wenn ich jemandem sage: Es hat gute Gründe, dass der Hund sich so verhält – das hat aber in erster Linie mit dir zu tun. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie wir dein Verhaltensmuster verändern.

Der Hundetrainer weiß, was schiefgehen kann

Wie wird mein Hund stubenrein? Was tun, wenn der Hund alle anspringt? Kann man Hunde vegetarisch ernähren? Keine Frage, auf die Martin Rütter keine Antwort hat. Der studierte Tierpsychologe weiß genau, was zwischen Mensch und Hund alles schiefgehen kann. Sein Hundewissen hat er schon in einigen TV-Shows weitergegeben. Da ist es von Vorteil, dass der 54-Jährige sehr unterhaltsam über diese Themen sprechen kann.

Hundetrainer Martin Rütter tourt immer wieder mit eigenen Shows durch die Lande. Hier steht er in Siegen auf der Bühne. IMAGO Rene Traut

Wie Martin Rütter "auf den Hund gekommen" ist

Martin Rütter ist Experte und Entertainer in einem. Vielleicht kommt das ja daher, dass Rütter eigentlich Sportreporter werden wollte. Überraschenderweise ist er selbst in einem Haushalt ohne Tiere aufgewachsen. Dann aber weckte seine Tante Thea und ihre Art mit Hunden umzugehen ein bestimmtes Interesse in ihm. Sie nahm gerne Hunde bei sich auf, die kein anderer mehr haben wollte, konnte sie aber offenbar nicht richtig erziehen.

Sie war in der Lage, aus dem nettesten Hund einen wahnsinnigen zu machen. Sie nahm zum Beispiel einen Pudelrüden bei sich auf. Sechs Wochen später konntest du das Haus nicht mehr betreten – der Hund war wahnsinnig und fiel alle Leute an. Das fand ich als Kind interessant.

Los ging's für Martin Rütter als Hundepsychologe. Hier posiert er im November 2005 mit seiner damaligen Hündin Minna. dpa Bildfunk Picture Alliance

Als junger Erwachsener hat er sein Interesse vertieft und viele Bücher über Hunde gelesen, erzählt Rütter im Gespräch mit Jörg Assenheimer. Damit das nicht nur theoretisches Wissen bleibt, hat er sich dann sogar Hunde ausgeliehen und ist mit ihnen zum Üben auf den Hundeplatz gegangen.

Als Hunde-Experte auf vielen Bühnen unterwegs

Heute betreibt Martin Rütter über 100 Hundeschulen und ist in den Medien sehr präsent. Er ist in TV-Shows wie "Dein perfekter Hund", "Die Unvermittelbaren" oder "Der Hundeprofi" zu sehen, hat einige Bücher veröffentlicht, bringt unter seinem Namen eine Zeitschrift heraus und ist sogar schon mit mehreren Bühnenprogrammen durch die Lande getourt.

Im SWR4 Podcast "Assenheimers Promitalk" erfahren Sie unter anderem, warum sich die Leute schon vor der Anschaffung eines Hundes beraten lassen sollten und wie wichtig soziale Kompetenz im Umgang mit Menschen ist, wenn man selbst Hundetrainer werden möchte.

Hundetrainer Martin Rütter im Interview mit SWR4 Moderator Jörg Assenheimer SWR

Ich würde jedem raten: Bevor du einen Hund kaufst, geh einmal zu einem Hundetrainer und lass dich beraten – weil du dir die nächsten 15 Jahre leichter machen kannst. Ich habe viele Leute im Training, die sagen: Hätte ich das gewusst, hätte ich’s nicht getan.

Das Interview mit Martin Rütter wurde erstmals am 11.11.2022 veröffentlicht.

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.