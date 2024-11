per Mail teilen

Hier können Sie die Weihe von Klaus Krämer zum Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Livestream verfolgen. Wir übertragen das Pontifikalamt aus dem Rottenburger Dom.

Am ersten Advent empfängt Klaus Krämer die Weihe zum neuen Bischof von Rottenburg-Stuttgart. Der Erzbischof von Freiburg Stefan Burger wird dem neuen Bischof die Hand auflegen. Das Pontifikalamt im Dom St. Martin in Rottenburg findet am Sonntag, 1.12. statt. Wir übertragen die Weihe von 14:30 bis 16:30 Uhr im Livestream.