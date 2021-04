Präsenzgottesdienste sind an Ostern möglich. Wer aber auf Nummer sicher gehen will und von zu Hause aus am Gottesdienst teilnehmen möchte, für den haben wir hier die digitalen Gottesdienst-Angebote für den Südwesten.

Genau wie im letzten Jahr müssen Christen auch dieses Jahr die Feiertage unter Corona-Bedingungen feiern: im kleinen Kreis, allein oder digital.

Katholische Kirche in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Bistum Freiburg

Aus dem Freiburger Münster werden auch wieder Gottesdienste live übertragen. Wer den Ostergottesdienst aus seiner Gemeinde zu Hause mitfeiern will, der findet auf der Seite des Erzbistums Freiburg eine Liste mit den Gemeinden, die Online-Gottesdienste anbieten.

Diözese Rottenburg-Stuttgart

Wer sich für die Ostergottesdienste der Kirchengemeinden der Diözese Rottenburg-Stuttgart interessiert, der findet ein großes Angebot an digitalen Gottesdiensten, es gibt einen Livestream aus dem Dom in Rottenburg am Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag.

Außerdem werden zahlreiche Live Streams aus der Region Ulm-Ostalb, Bodensee-Oberschwaben, Stuttgart und Heilbronn-Oberfranken angeboten.

Bistum Mainz

Die Gottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag, in der Osternacht sowie am Ostersonntag werden aus dem Mainzer Dom live gestreamt. Alle Infos dazu gibt es im Terminkalender der Online-Seite katholisch.de

Bistum Speyer

Aus dem Speyrer Dom werden am Ostersonntag und Ostermontag um 10 Uhr die Gottesdienste im Live-Stream angeboten. Die Links dazu gibt es auf katholisch.de. Auch viele Pfarreien und Orden des Bistums bieten Livestream-Gottesdienste an.

Bistum Trier

Die Gottesdienste aus dem Trierer Dom werden am Gründonnerstag um 19 Uhr, am Karfreitag um 15 Uhr und in der Osternacht (Karsamstag) um 21.30 Uhr live gestreamt. Auf der Online-Seite kann man sie direkt abrufen. Die Gottesdienste werden auch in Gebärdensprache übersetzt.

Osterfeuer für zu Hause

Die Pfarreiengemeinschaft in Maifeld im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz hat sich für Ostern etwas Besonderes ausgedacht. Sie will das Osterfeuer zu den Menschen bringen. Deshalb verteilt sie an alle, die mitmachen wollen, kleine Tüten mit Palmzweigen, Weihwasser und einer Osterkerze. Wie die Gläubigen ihr Osterfeuer segnen können, steht in einer Anleitung. Anmelden kann man sich bis zum 28. März. Einige Tüten werden auch in den Kirchen in Polch und Münstermaifeld ausgegeben.

Bistum Limburg

Auch aus dem Limburger Dom werden zu Ostern Livestreams angeboten. Auftakt der Heiligen Woche ist der Gottesdienst am Palmsonntag mit Bischof Georg Bätzing um 10 Uhr.

Papst feiert erneut Ostern unter Corona-Bedingungen

picture-alliance / Reportdienste dpa | Angelika Warmuth

Der Papst wird die Osternacht in diesem Jahr auch wieder unter Corona-Bedingungen feiern. Auch bei den darauffolgenden Feierlichkeiten wird Franziskus Einschränkungen berücksichtigen müssen. Beim Kreuzweg wird er weitgehend alleine sein. Die Gottesdienste im Vatikan können die Gläubigen im Internet , die Osternacht und die Heilige Messe zum Ostersonntag mit dem Segen Urbi et Orbi im Fernsehen verfolgen.

Evangelische Kirche in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Evangelische Landeskirche in Baden

Um die Gläubigen in der Corona-Krise auch an den Feiertagen zu begleiten bietet auch die Evangelische Landeskirche Baden einige Online-Gottesdienste an.

Wer lieber am Radio den Gottesdienst mitmachen möchte, kann das am Karfreitag und Ostersonntag jeweils um 10.05 Uhr.

Im SWR4-Programm gibt es eine Live-Gottesdienstübertragungen an Karfreitag aus Tübingen ist gestaltet als "Kreuzweg zum Hören" in Wort und Musik.

Zu Ostersonntag führt Pfarrerin Anne Helene Kratzert bei SWR4 in der Waldenserkirche zu Palmbach (Landkreis Karlsruhe) auf einen "Weg von der Dunkelheit ins Helle".

Evangelische Landeskirche in Württemberg

Die Streams aus den Gemeinden hat die Evangelische Landeskirche Württemberg auf einer Online-Seite gebündelt. Die Liste findet man unter Gemeinden von A-Z. Außerdem gibt es noch den Youtube-Kanal mit geistlichen Impulsen, kirchlichen Angeboten für Kinder und mit Gottesdiensten.

Evangelische Kirche im Rheinland

Auch die Evangelische Kirche im Rheinland hat viele Gottesdienste und Andachten im Angebot, die online über Zoom oder auf Youtube stattfinden.

Imago Westend61

Evangelische Kirche der Pfalz

Einige Gemeinden haben schon Online-Gottesdienste geplant. Das Dekanat Bad Bergzabern bietet beispielsweise am Ostersonntag um 6 Uhr eine grenzüberschreitende ökumenische Meditationen auf Youtube an.

Die Kirchengemeinde Billigheim-Ingenheim feiert am Ostersonntag um 10 Uhr via Zoom einen Oster-Gottesdienst. Informationen dazu gibt es beim Pfarramt.

Vakarin Schmidt und Pfarrer Grimm laden in Limburgerhof um 10 Uhr ebenfalls zu einem digitalen Oster-Gottesdienst ein.

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

Eine Liste mit Oster-Gottesdiensten hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau auf ihrer Homepage veröffentlicht, darunter sind auch digitale Gottesdienste und Fernseh-Gottesdienste zu Ostern zu finden.

Andachten für Ostern zu Hause

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat ein Angebot mit Andachten und Texten für das Osterfest zu Hause zusammengestellt. Zudem gibt es eine Datenbank, die Online-Gottesdienste, Gottesdienste im Radio und im Fernsehen bündelt.