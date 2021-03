"Keep calm and carry on" - bleib ruhig und mach weiter. Dieses britische Sprichwort bringt die Reaktion der britischen Königsfamilie auf den Punkt. Warum Prinz Charles & Co. die Vorwürfe von Harry und Meghan aus dem US-Interview einfach weglächeln, weiß unsere Royalexpertin Annelie Malun.