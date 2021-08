Mit diesem blauen DAF Oldtimer kam König Willem-Alexander in Eindhoven auf dem High Tech Campus an. Im Schlepptau hatte er seine Tochter Prinzessin Amalia. Das Auto haben seine Eltern vor 54 Jahren zu seiner Geburt geschenkt bekommen. In der Toskana hat es die Familie bislang als Strandauto genutzt.

Imago Hollandse Hoogte/ANP